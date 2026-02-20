Sesión Especial Juraron la Secretaria Legislativa y el Secretario Administrativo del Concejo Deliberante

Rio Grande 20/02/2026.- En el marco de la Sesión Especial realizada este viernes 20 de febrero de 2026, el Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande tomó juramento a las nuevas autoridades administrativas de la institución, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto C.D. N° 014/2026.

A partir de las 15:00 horas asumió formalmente como Secretaria Legislativa la Dra. Johana A. Chávez, mientras que el Profesor Pablo González hizo lo propio como Secretario Administrativo del Concejo Deliberante.

La ceremonia se desarrolló conforme a lo dispuesto en el Decreto C.D. N° 161/2025 y su modificatorio, dando cumplimiento a la toma de juramento formal prevista para la efectiva asunción de ambos funcionarios.

Desde la Presidencia del Concejo Deliberante se destacó la “importancia de fortalecer el funcionamiento institucional del cuerpo legislativo, garantizando la continuidad administrativa y el acompañamiento técnico necesario para el desarrollo de la labor parlamentaria”.

Con estas designaciones, el Concejo Deliberante reafirma su compromiso con el trabajo ordenado, transparente y eficiente, en el marco de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, asegurando el normal desarrollo de las actividades legislativas y administrativas al servicio de la comunidad riograndense.