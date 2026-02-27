SESIÓN ESPECIAL EN EL CONCEJO DELIBERANTE POR LICENCIA DE LA EDIL LUCIA ROSSI.

Rio Grande 27/02/2026.- Este viernes a las 15:30 hs se realizara la sesión especial en el concejo deliberante de nuestra ciudad para aceptar el pedido de licencia de la Concejal Lucia Rossi, quien pasara a desempeñarse como Ministra de Bienestar Humano y Seguridad del ejecutivo provincial. En su reemplazo asumirá la banca Verónica Martínez.

La convocatoria es para tratar el pedido de licencia de la concejal del bloque Forja, Lucía Rossi. Será este viernes 27 de febrero a partir de las 15:30 hs en la sala de comisiones de la institución, sita en Laserre 318.

La edil asumirá en el Ministerio de Bienestar Ciudadano y justicia, donde se desempeño hasta diciembre la Dra, Adriana Chaperón, quien renunció por problemas personales.

Rossi, tuvo un gran desempeño mientras ocupó la banca del FORJA en el Concejo Deliberante de Rio Grande, nunca hizo silencio ante ninguna situación y respondió siempre con claridad fue una opositora que critico al oficialismo, pero de manera constructiva.

En su lugar Verónica Martínez, hermana de la legisladora Miriam Martínez, que hasta ahora es el único dato que se tiene sobre esta persona.