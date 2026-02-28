Sesión Especial El Concejo Deliberante aceptó la renuncia de la concejal Lucía Rossi

Rio Grande 28/02/2026.- El Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande llevó adelante este viernes 27 de febrero de 2026 una Sesión Especial en la Sala de Comisiones del Cuerpo en donde aceptaron por unanimidad el pedido de renuncia realizado por la concejal Lucía Rossi, quien fue convocada para cumplir funciones dentro del Departamento Ejecutivo del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.

La sesión fue encabezada por la titular de la Casa Legislativa, concejal Zamora, y contó con la presencia de los ediles Arce, Bogado, Vargas, Rossi, Löffler, Abregú, Ybars y Runin.

La convocatoria se realizó conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y el Reglamento Interno del Concejo Deliberante, con el objeto de dar tratamiento al Orden del Día previsto para la jornada.

Durante la Sesión Especial, el Cuerpo de Concejales procedió a analizar la renuncia presentada por la concejal del bloque FORJA, Lucía Rossi, y tras el tratamiento parlamentario correspondiente, los ediles resolvieron aceptar la dimisión, dando curso formal a la presentación realizada por la edil.

La solicitud, ingresada formalmente ante la Presidencia del Cuerpo, se fundamentó en la convocatoria recibida por la edil para cumplir funciones dentro del Departamento Ejecutivo del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.