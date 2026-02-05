Se quedaron esperando la baja de celulares y destruyeron la industria de Tierra del Fuego

Tras la eliminación total del arancel de importación de celulares desde el 15 de enero de 2026, los precios en Argentina no bajaron de manera significativa: algunos modelos se mantuvieron estables y otros incluso subieron, debido al aumento global de insumos como memorias DRAM y a la presión cambiaria. En Tierra del Fuego, la medida genera fuerte preocupación por el impacto en la industria local y el empleo.
Qué cambió con la quita del arancel
- Arancel de importación: pasó a 0% para celulares importados desde el 15 de enero de 2026.
- Objetivo oficial: abaratar precios y reducir el mercado informal.
- Otros impuestos vigentes: IVA, impuestos internos y percepciones aduaneras siguen aplicándose.
Impacto en precios
- Nominalmente: no hubo una baja generalizada.
- Factores que neutralizan la quita:
- Aumento global de insumos electrónicos: memorias DRAM subieron cerca de 80% en el mercado internacional.
- Tipo de cambio y costos logísticos: presionan hacia arriba el precio final.
- Resultado: algunos modelos de gama media y baja se estabilizaron, mientras que los de gama alta subieron.
Consecuencias para Tierra del Fuego
- Industria electrónica local: la apertura comercial erosiona la competitividad de las plantas fueguinas.
- Empleo: riesgo de reducción de puestos en el sector tecnológico, principal sostén económico de la provincia.
- Recaudación provincial: menor actividad industrial implica menos ingresos fiscales y presión sobre el presupuesto.
Comparativo: expectativas vs. realidad
|Aspecto
|Expectativa oficial
|Realidad observada
|Precios celulares
|Baja significativa
|Estables o al alza
|Mercado informal
|Reducción
|Persiste, aunque con menor margen
|Industria fueguina
|Reconversión gradual
|Riesgo de pérdida de empleo y producción
|Consumidor
|Acceso más barato
|Sin mejoras claras en poder de compra
Riesgos y escenarios
- Consumidor: frustración por falta de baja en precios.
- Provincia: caída de competitividad y empleo en Tierra del Fuego.
- Nación: tensión política con gobernadores por impacto fiscal y social.
