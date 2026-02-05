Economía, Info general, Nacionales, Provinciales

Se quedaron esperando la baja de celulares y destruyeron la industria de Tierra del Fuego

Por Armando Cabral

Rio Grande 05/02/2026.- Los que decían que los celulares iban a bajar con la baja de aranceles, no solo no bajaron, sino que muchos aumentaron. Esta desquiciante idea del gobierno nacional, vuelve a mostrar el grado de improvisación y desesperación por obtener dolares donde ya no hay mas. Esto se debe a que hubo un aumento global de insumos electrónicos: memorias DRAM subieron cerca de 80% en el mercado internacional.

Tras la eliminación total del arancel de importación de celulares desde el 15 de enero de 2026, los precios en Argentina no bajaron de manera significativa: algunos modelos se mantuvieron estables y otros incluso subieron, debido al aumento global de insumos como memorias DRAM y a la presión cambiaria. En Tierra del Fuego, la medida genera fuerte preocupación por el impacto en la industria local y el empleo.

Qué cambió con la quita del arancel

  • Arancel de importación: pasó a 0% para celulares importados desde el 15 de enero de 2026.
  • Objetivo oficial: abaratar precios y reducir el mercado informal.
  • Otros impuestos vigentes: IVA, impuestos internos y percepciones aduaneras siguen aplicándose.

Impacto en precios

  • Nominalmente: no hubo una baja generalizada.
  • Factores que neutralizan la quita:
    • Aumento global de insumos electrónicos: memorias DRAM subieron cerca de 80% en el mercado internacional.
    • Tipo de cambio y costos logísticos: presionan hacia arriba el precio final.
  • Resultado: algunos modelos de gama media y baja se estabilizaron, mientras que los de gama alta subieron.

Consecuencias para Tierra del Fuego

  • Industria electrónica local: la apertura comercial erosiona la competitividad de las plantas fueguinas.
  • Empleo: riesgo de reducción de puestos en el sector tecnológico, principal sostén económico de la provincia.
  • Recaudación provincial: menor actividad industrial implica menos ingresos fiscales y presión sobre el presupuesto.

Comparativo: expectativas vs. realidad

Aspecto Expectativa oficial Realidad observada
Precios celulares Baja significativa Estables o al alza
Mercado informal Reducción Persiste, aunque con menor margen
Industria fueguina Reconversión gradual Riesgo de pérdida de empleo y producción
Consumidor Acceso más barato Sin mejoras claras en poder de compra

Riesgos y escenarios

  • Consumidor: frustración por falta de baja en precios.
  • Provincia: caída de competitividad y empleo en Tierra del Fuego.
  • Nación: tensión política con gobernadores por impacto fiscal y social.

