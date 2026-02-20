Rossi destacó las palabras del Intendente y la necesidad de trabajar para hacer frente a “un contexto complejo”

Remarcó que “la palabra del Intendente es muy importante” entendiendo que “toda la comunidad de Río Grande espera poder escuchar cuál es la proyección, cuáles son los balances”.

Y coincidió en que el presente año “seguramente nos va a presentar un escenario muy complejo, en un contexto de crisis muy profundo que venimos atravesando todos los argentinos”.

Por lo que remarcó la importancia de “poder trabajar como lo venimos haciendo, con las críticas que construyan, con herramientas que sean para nuestros vecinos y vecinas, y poder seguir generando Ordenanzas, caminos y trabajo para poder colaborar con el ejecutivo municipal en este momento tan complejo que nos toca vivir, insisto, a todos los argentinos y a los rioarandeses en particular”.

Sin descuidar, señaló “nuestro deber de control para poder generar estas estas herramientas a los vecinos y vecinas con las que cuenten y sepan que desde el Concejo Deliberante permanece un diálogo abierto”.

Remarcando “el rol institucional de cada uno de los actores” ya que “desde la banca se puede y se debe generar el control debido para que el ejecutivo municipal haga un gasto de los recursos de manera responsable y pueda llevar adelante cada una de las competencias que tenemos asignadas, pero insisto, con responsabilidad en un contexto de crisis tan profundo, de tener una mirada puesta en los vecinos de la ciudad”.