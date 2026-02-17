RÍO GRANDE SE VISTIÓ DE CARNAVAL CON MÁS DE 500 ARTISTAS DE LA PROVINCIA

Rio Grande 17/02/2026.- Vecinos y vecinas de todas las edades disfrutaron de una fiesta popular llena de alegría, color y movimiento, con la participación de agrupaciones provenientes de toda la provincia y Punta Arenas.

Durante el mes de febrero, el Municipio descentralizó los festejos de carnaval, acercándolos a distintos puntos de la ciudad. Tras las exitosas convocatorias, este domingo se desarrolló el Carnaval Central.

El escenario elegido fue la avenida Perito Moreno, donde artistas locales, de Ushuaia y Punta Arenas desplegaron su talento ante un público que acompañó con alegría cada presentación.



Participaron del evento las agrupaciones Tinkus Rijchary, Supremacía Caporal y Caporales Corazón de Fuego, de Ushuaia; y Raíces Andinas, Murga ExplosivaPizpireta, Fraternidad Cultural Fuego y Pasión, Comparsa Tricolor, Cuerpo de Danzas Munay, LaLoLa, Comparsa Amancay, de Río Grande. También estuvieron presentes el CAAD, la Dirección de Bienestar para el bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Banda Municipal de Música.

En esta edición, el evento tuvo carácter no competitivo, priorizando la participación, el encuentro y el disfrute colectivo. En ese marco, todas las agrupaciones recibieron un reconocimiento por su compromiso y aporte a la cultura local.

Las categorías que participaron incluyeron comparsa folclórica, comparsa fantasía, murga, batucada, y se suman las categorías disfraz adulto y disfraz infantil, pensadas para que los vecinos y vecinas también pudieran convertirse en protagonistas de la fiesta.

Al respecto, el subsecretario de Cultura, Carlos Gómez destacó que “en este Carnaval Central contamos con la participación de agrupaciones de Ushuaia, de nuestra ciudad y también con percusionistas de Punta Arenas, lo que demuestra que esta fiesta ya trasciende lo local y se consolida como un espacio de encuentro regional».



Gómez subrayó que «con este gran evento estamos cerrando un mes de celebraciones que incluyó carnavales barriales y una gala especial en la Casa de la Cultura. Fue un trabajo sostenido que permitió descentralizar la fiesta y acercarla a distintos puntos de la ciudad, para que todos los vecinos y vecinas puedan ser parte».

Finalmente, remarcó que «muchas de las decisiones organizativas y logísticas se tomaron en conjunto con las agrupaciones en reuniones previas. Creemos que esa forma de planificar junto a quienes son protagonistas del carnaval fortalece la fiesta y la hace verdaderamente colectiva».

De esta manera, concluyeron los festejos de carnaval en Río Grande, reafirmando una celebración que el Municipio impulsa año tras año y que ya forma parte de la identidad cultural, social e histórica de la ciudad.