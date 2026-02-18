RÍO GRANDE CONSOLIDA SUS VÍAS PRIMARIAS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE HORMIGONADO

Rio Grande 18/02/2026.- En el marco del Plan de Mejoramiento Vial, el Municipio de Río Grande lleva adelante trabajos de mejoramiento en las calles de la ciudad, priorizando sectores de alto tránsito y puntos estratégicos para la circulación diaria. De esta forma, la gestión del intendente Martín Perez, ratifica así su compromiso con la calidad de vida de las y los riograndenses.

La intervención responde a una planificación técnica orientada a consolidar la infraestructura vial en los puntos más exigidos por la circulación diaria, acompañando el crecimiento sostenido de la ciudad.

A través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se ejecutan tareas de reconstrucción y refuerzo de calzada en distintos sectores que presentaban desgaste producto del tránsito intenso y las condiciones climáticas. El objetivo central es mejorar la calidad de las superficies de rodamiento, optimizar la seguridad vial y garantizar mayor durabilidad en las vías principales.



Las intervenciones se desarrollaron en puntos clave como Chacabuco y 25 de Mayo; Chacabuco en el estacionamiento municipal; 25 de Mayo y Varela; Einstein y Thorne; 25 de Mayo y Ortiz; Malvinas y Roldán; Wilson N°1381; Roque Sáenz Peña (cordón cuneta); 25 de Mayo y Roldán; 25 de Mayo N°1852 y N°1848; 25 de Mayo y Gobernador Paz; Pasaje Juárez Celman N°1657; Thorne y Almafuerte; Pasaje Villegas N°1358; así como la Avenida Belgrano y Rosales, entre otros sectores estratégicos.

Estas obras forman parte de una política sostenida que concentra recursos en las vías estructurales de circulación y en los accesos a los barrios, fortaleciendo la conectividad urbana y reduciendo riesgos tanto para conductores como para peatones.

Desde el Ejecutivo Municipal remarcaron que el avance del plan es posible gracias a una administración responsable y ordenada de los recursos públicos, lo cual permite sostener un esquema permanente de mantenimiento e inversión en infraestructura sin comprometer la estabilidad financiera del Municipio.

Finalmente, se solicitó a la comunidad respetar la señalización preventiva en los sectores intervenidos y se agradeció la colaboración de vecinos y vecinas durante el desarrollo de las tareas, mientras continúan ejecutándose las obras previstas para este año en distintos puntos de Río Grande.