OTRO KNOCKONT TÉCNICO AL REMATE DEL TERRENO

Y, sin embargo, aquí estamos: frente a un nuevo nocaut técnico al remate del terreno de la Caja de Previsión de la Policía.

Porque cuando una administración necesita vender patrimonio para pagar gastos corrientes, no estamos ante una estrategia financiera. Estamos ante la confesión elegante de que la gestión no funcionó.

Pero, claro, el problema no es la gestión.

El problema somos nosotras.

Las mujeres que pedimos audiencia.

Las que preguntamos.

Las que leemos balances.

Las que señalamos números.

A nosotras se nos negó la palabra.

Se nos descalificó.

Se nos llamó “piqueteras”.

Se nos sugirió volver a nuestras tareas domésticas.

Curioso consejo, viniendo de quienes no logran ordenar ni su propia administración.

Nosotras, que según algunos deberíamos limitarnos al ámbito del hogar, sabemos algo muy elemental:

Primero se paga lo imprescindible.

Después, si sobra, se gasta en lo accesorio.

No al revés.

Porque mientras 540 familias esperan lo que por ley les corresponde, los llamados “gastos de representación” se pagan con puntualidad suiza.

Representan… ¿a quién exactamente?

¿A las familias que no cobran?

¿A los retirados que sostuvieron la institución con décadas de aporte?

Si la Caja atraviesa —según ustedes— la peor crisis de su historia, el gesto lógico habría sido suspender privilegios. Pero no. Los adicionales no se tocan. El patrimonio sí.

Extraña escala de prioridades.

En los informes elevados en 2025 a la Legislatura aparecen partidas difíciles de justificar y contrataciones directas sin explicaciones sólidas. Pero cuando preguntamos, la respuesta no es un balance claro: es un adjetivo descalificativo.

Nosotras no administramos una Caja previsional.

Administramos hogares.

Y jamás venderíamos la casa para pagar la luz si antes no revisamos en qué estamos gastando de más.

Proponemos algo revolucionario —tomen nota—:

* Determinar la deuda real.

* Reducir gastos no esenciales.

* Establecer un esquema proporcional, equitativo y transparente que garantice el pago total a quienes dependen exclusivamente de su retiro.(Sabemos que hay policías retirados que perciben otros ingresos)

Esta no es una fórmula sofisticada.

Tal vez por eso incomoda tanto.

Porque ordenar implica tocar privilegios.

Y vender un terreno es mucho más sencillo que asumir responsabilidades.

El patrimonio de la Caja, creada en 1988, no es un botín administrativo ni una variable de ajuste coyuntural. Es el resultado del esfuerzo de generaciones de policías que aportaron con la certeza de que su retiro sería respetado.

La dignidad no cotiza en subasta.

La previsión no es opcional.

La responsabilidad no es delegable.

Si necesitan colaboración para ordenar cuentas, aquí estamos.

Las mismas que fueron enviadas a “hacer tareas domésticas”.

Justamente porque de administrar con coherencia sabemos bastante.

Y, a diferencia de ustedes, cuando algo no alcanza, no vendemos la casa. Ajustamos los gastos.

Atentamente,

Esposas, pensionadas, hijos y familiares de policías retirados de Tierra del Fuego.