OPERATIVO ESPECIAL EN RUTA 3: LLEGAN NUEVOS EQUIPOS PARA EL MEDIO DE ELEVACIÓN DEL CERRO MARTIAL

Tierra del Fuego 06/02/2026.- La Secretaría de Protección Civil informa a la comunidad que durante las próximas horas se llevará adelante un operativo de transporte especial sobre la Ruta Nacional N° 3 para trasladar maquinaria de gran porte destinada a la obra del nuevo medio de elevación del Cerro Martial.

El operativo se iniciará en el Paso San Sebastián durante la tarde de este jueves, con una llegada estimada entre las 16 y 17 horas, continuando luego su recorrido hasta la ciudad de Río Grande, donde el transporte pernoctará. El viernes 6 de febrero se retomará el traslado hacia la ciudad de Ushuaia, siempre sujeto a las condiciones de circulación y seguridad.

Este operativo de carga excepcional cuenta con las autorizaciones de Vialidad Nacional y será escoltado por vehículos oficiales de Protección Civil y Seguridad Vial, quienes realizarán el balizamiento preventivo durante todo el trayecto.

El equipamiento trasladado resulta fundamental para avanzar en el montaje de la estructura de la nueva aerosilla, fundamentales para el avance en esta etapa de obra, que ya comenzó a hacerse visible con el levantamiento de la estructura, permitiendo continuar con el cronograma previsto para poner en marcha el nuevo centro invernal, que transformará la infraestructura turística y recreativa de la provincia durante todo el año.

Se solicita a los conductores que transiten por la Ruta N° 3 extremar las medidas de precaución, mantener la distancia de seguridad respecto al transporte especial y los vehículos de acompañamiento, y acatar estrictamente las indicaciones del personal de seguridad apostado en la ruta para garantizar un traslado seguro y sin inconvenientes.