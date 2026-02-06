MÁS ACCESO AL DEPORTE: MARTÍN PEREZ ACOMPAÑÓ UNA JORNADA DE PILETA LIBRE EN EL NATATORIO MUNICIPAL

Rio Grande 06/02/2026.- El Intendente estuvo presente durante una jornada de pileta libre destinada a las y los riograndenses no socios, en el marco del nuevo sistema de turnos que amplía el acceso a este espacio municipal.

El intendente Martín Perez visitó el Natatorio Municipal “Eva Perón” durante una jornada de pileta libre, donde vecinos y vecinas de la ciudad accedieron a las instalaciones a través del nuevo sistema de turnos implementado, por primera vez, con el objetivo de ampliar y garantizar el acceso al deporte y a la recreación.

Esta modalidad está destinada a personas que no son socias del natatorio y permite que, diariamente, hasta 600 vecinos y vecinas puedan disfrutar de la pileta libre, ordenando la demanda y asegurando condiciones adecuadas de uso para toda la comunidad.

Durante la recorrida, el Intendente dialogó con familias, jóvenes y adultos que se encontraban utilizando el espacio, destacando la importancia de generar políticas públicas que promuevan la inclusión, la actividad física y el disfrute de los espacios municipales.

Hasta la fecha, con el sistema de turnos se obtuvo una amplia respuesta por parte de la comunidad: Durante enero, alrededor de 11 mil personas ya asistieron a las jornadas de pileta libre, lo cual refleja la necesidad y el interés de los vecinos y vecinas por contar con más alternativas de acceso al natatorio.

El Natatorio Municipal “Eva Perón” se consolida así como un espacio clave para el desarrollo de hábitos saludables, el encuentro comunitario y la igualdad de oportunidades, reafirmando el compromiso del Municipio de Río Grande de seguir ampliando el acceso al deporte y a la recreación para todas y todos.