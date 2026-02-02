MARTIN PEREZ: “SEGUIMOS CONSOLIDANDO A RÍO GRANDE COMO LA CIUDAD DE LA SOBERANÍA”

Rio Grande 02/02/2026.- El Municipio de Río Grande continúa avanzando en obras estratégicas para la ciudad a partir de una gestión planificada, responsable y ordenada de los recursos públicos, priorizando aquellos proyectos que fortalecen la identidad, la memoria colectiva y el desarrollo local.

Así lo destacó el intendente Martín Perez durante una recorrida por la obra del edificio permanente de la Carpa de la Dignidad, un proyecto emblemático que se ejecuta con fondos municipales y que tendrá un fuerte impacto social, cultural y simbólico para la comunidad, en articulación permanente con los Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Actualmente, la obra atraviesa una etapa fundamental con el inicio del hormigonado de la estructura, lo que permitirá avanzar próximamente con la colocación de la estructura metálica del edificio. Previamente, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos llevó adelante tareas de nivelado y relleno del terreno, fundaciones, contrapiso e instalaciones necesarias, garantizando una ejecución técnica adecuada y una planificación eficiente de cada instancia del proyecto.

En ese marco, el intendente Martín Perez expresó que “esta obra es única en el país y representa el sentimiento profundo de nuestra comunidad en relación con la causa Malvinas y la defensa de nuestra soberanía”. Asimismo, señaló que “avanzar con esta etapa tan importante nos llena de orgullo, porque es el resultado de una planificación seria y del compromiso de seguir construyendo futuro para Río Grande”.

El jefe comunal remarcó además que “se trata de una obra significativa para la ciudad, que va a quedar para las próximas generaciones, y que esperamos que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar y cuidar”. En ese sentido, subrayó que “cada decisión que tomamos tiene que ver con priorizar lo verdaderamente importante, ordenar los recursos municipales y transformarlos en obras concretas que mejoran la calidad de vida y fortalecen nuestra identidad”.

El edificio contará con una superficie aproximada de 800 metros cuadrados y estará emplazado en el mismo sector donde cada año se monta la Carpa para las actividades del 2 de Abril, consolidándose como un espacio permanente destinado a sostener durante todo el año propuestas vinculadas a la memoria, la soberanía y la defensa nacional.

Finalmente, Perez destacó el impacto económico y social de la obra al señalar que “estos trabajos se realizan con el aporte de los vecinos y vecinas de Río Grande, y por eso tenemos la responsabilidad de administrar cada peso con seriedad y transparencia”. En ese sentido, agregó que “además de su valor simbólico, esta obra genera empleo local y movimiento económico, permitiendo que trabajadores y trabajadoras lleven el sustento a sus hogares”.

La construcción del edificio permanente de la Carpa de la Dignidad refleja una gestión municipal que apuesta al ordenamiento financiero, a la planificación y al uso responsable de los recursos, reafirmando el compromiso de seguir avanzando en obras prioritarias que fortalecen la memoria colectiva, la identidad fueguina y el desarrollo de Río Grande.