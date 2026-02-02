La Promoción y el lobby Tierra del Fuego: Toto Caputo define el destino de u$s 200 millones que iban a ampliar la matriz productiva

Los recursos del FAMP están administrados a través de un fideicomiso del banco público BICE. El directorio del fondo está presidido por Noelia Ruiz, dirigente alineada con Santiago Caputo; Miguel Schmukler, hombre de confianza del ministro de Economía; y Maximiliano D’Alessio, representante de la provincia de Tierra del Fuego en el comité.

El Fondo para la diversificación de la isla ya no recibirá nuevos ingresos, pero debe financiar obras públicas y proyectos privados. Crisis de empleo.

Los recursos del FAMP están administrados a través de un fideicomiso del banco público BICE . El directorio del fondo está presidido por Noelia Ruiz , dirigente alineada con Santiago Caputo ; Miguel Schmukler , hombre de confianza del ministro de Economía; y Maximiliano D’Alessio , representante de la provincia de Tierra del Fuego en el comité.

Sin nuevos aportes de las empresas beneficiadas por la promoción industrial, la incógnita ahora es qué destino tendrá cada dólar acumulado en el FAMP, que quedó virtualmente congelado.

También se realizaron desembolsos del FAMP para la firma Volar S.A. (HeliUshuaia), propiedad del empresario Osvaldo Mella, destinados a la compra de un avión con el objetivo de conectar Ushuaia con la Antártida.

Proyectos aprobados, pero sin fondos

Además de las iniciativas públicas, el FAMP aprobó once proyectos de inversión presentados por empresas electrónicas alcanzadas por la promoción industrial. Sin embargo, muchos de ellos permanecen en etapa preliminar o son apenas bocetos. Las compañías adheridas al fondo retenían el 40% del aporte obligatorio mensual para financiar sus propias iniciativas.

El proyecto más avanzado es la construcción de un hotel cinco estrellas en Ushuaia, anunciado por el Grupo Mirgor junto a la cadena Meliá Hotels International. Mirgor también tiene aprobada la construcción de un puerto en Río Grande, aunque desde la empresa admiten que la obra quedó «stand by«. En la misma situación se encuentra la idea de crear una aerolínea logística con destino a la Antártida: se realizó un vuelo inaugural con inconvenientes y el plan quedó en suspenso.

Entre los proyectos presentados figuran depósitos logísticos, hoteles y emprendimientos de pesca con fines turísticos. Allí se inscriben dos iniciativas del grupo Newsan: una vinculada al catering de cruceros y otra para ampliar Newsan Food, dedicada a la producción de mejillones en Puerto Almanza, sobre el Canal Beagle. Ninguna de estas propuestas recibió financiamiento hasta el momento.

El régimen industrial fueguino se sustenta en la ley nacional 19.640, que tuvo como uno de sus objetivos estratégicos el poblamiento del territorio. Exime a las empresas del pago de IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y aranceles de importación, además de aplicar una alícuota reducida de impuestos internos a las firmas radicadas en la isla.

Crisis del empleo en Tierra del Fuego

La industria electrónica llegó a generar más de 12.000 puestos de trabajo. Actualmente, esa cifra se redujo a la mitad, si se contabilizan los contratos a término y las modalidades de Prestación Permanente Discontinua (PPD), que garantizan apenas cuatro meses de empleo al año.

Según fuentes locales, también se deterioró el salario industrial en la isla. “Actualmente un salario en blanco de comercio es mejor que lo que paga una empresa electrónica, que ronda los $1,4 millones netos”, explicó un dirigente fueguino.

Con el consumo estancado, la Cámara de Comercio plantea un escenario exigente para las empresas post elecciones.

“Si la isla no se diversifica, se pierden otros 2.000 puestos de trabajo. El ensamblado de celulares de gama baja es imposible de sostener, porque el precio final es hasta seis veces más caro que un celular importado”, explicó un legislador provincial alineado con Milei.

Un funcionario de uno de los tres municipios fueguinos aseguró a Letra P que “el gobierno nacional busca una provincia despoblada. Ya vemos gente durmiendo en la calle, algo insólito en Tierra del Fuego”.

Los ganadores de la promoción

Las empresas que mejor aprovecharon el régimen de promoción industrial fueron Newsan, del empresario Rubén Cherñajovsky, y el Grupo Mirgor, cuyo fundador y principal accionista es Nicky Caputo, primo del ministro de Economía y amigo personal de Mauricio Macri, con quien fue socio. Ambas compañías presentaron proyectos ante el FAMP.

Los negocios de Nicky Caputo y Toto Caputo en Tierra del Fuego

“Las empresas entienden que deben reconvertirse, pero también quieren estirar al máximo las condiciones favorables actuales”, explicó un dirigente político local. Y diferenció las estrategias: Cherñajovsky “hace tiempo que se abrió a la importación”, mientras que Mirgor mantiene un mayor arraigo industrial en la isla y desarrolla productos propios, como los sistemas multimedia que utiliza la camioneta Toyota Hilux y que se exportan a América Latina.

El objetivo original del FAMP era diversificar la producción fueguina y preparar una salida gradual del régimen de promoción industrial, que según estimaciones de la fundación Fundar implica una pérdida de recaudación cercana a los u$s 1000 millones anuales para el Estado nacional.

El lobby de Cherñajovsky y Nicky Caputo

El informe de Fundar fue elaborado por el economista Juan Carlos Hallak, profesor de la UBA e investigador del Conicet. Sobre la eliminación del aporte al FAMP, Hallak sostuvo que “en pequeña escala, el FAMP era una forma razonable de iniciar una transformación de la estructura productiva de Tierra del Fuego”. Y agregó: “Ahora ese 15%, del orden de los u$s 100 millones anuales, se lo quedan las empresas”.

En redes sociales, Matías Fernández, exfuncionario del Ministerio de Producción durante la gestión macrista, polemizó con Hallak y celebró la eliminación del fondo. Definió al FAMP como “otro mecanismo tramposo inventado por buenos lobistas” y sostuvo que era ingenuo pensar que la transformación productiva de la isla podía quedar en manos de “las mismas empresas que quieren el status quo y un mecanismo lento y poco transparente”.

La decisión de Caputo de eliminar la obligación de aportar al FAMP se apoya en el argumento oficial de que las empresas fueguinas “sufrieron una pérdida crítica de competitividad que impactó en toda la actividad productiva de la provincia, poniendo en riesgo la continuidad operativa y el empleo”. El pedido, aseguran en Economía, surgió de las propias compañías.

En paralelo, el ministro modificó el esquema de protección: eliminó los aranceles a los celulares importados y redujo la alícuota de impuestos internos del 19% al 9,5% para teléfonos, televisores, aires acondicionados y otros productos electrónicos importados.

Como contrapartida, habilitó la venta directa desde la isla al continente vía courier. Sin embargo, desde el sector advierten que la medida “no compensa las pérdidas”, sobre todo en un contexto de caída del consumo interno.

Fuente: Letra P