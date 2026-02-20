Rio Grande 20/02/2026.- Así lo marcó la presidente del Concejo Deliberante Guadalupe Zamora al expresarse ante los vecinos en la apertura del XLIII Período de Sesiones Ordinarias. Resaltó que desde la casa legislativa se han “impulsado iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia institucional, acompañar al sector productivo local, mejorar herramientas de control y promover acciones que impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos”, señaló.

> Prensa Concejo Río Grande:

La presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, encabezó la apertura del XLIII Período de Sesiones Ordinarias

“No es tiempo de especulación política, sino de responsabilidad institucional”, sostuvo

Así lo marcó la presidente del Concejo Deliberante Guadalupe Zamora al expresarse ante los vecinos en la apertura del XLIII Período de Sesiones Ordinarias. Resaltó que desde la casa legislativa se han “impulsado iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia institucional, acompañar al sector productivo local, mejorar herramientas de control y promover acciones que impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos”, señaló.

Río Grande.- En un acto realizado en la Casa de la Cultura, con la presencia del intendente Martín Pérez, autoridades provinciales y municipales, legisladores, representantes de la justicia, fuerzas vivas, gremios y vecinos, la presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, realizó un balance de la labor legislativa 2025 y delineó los ejes de trabajo para el presente año, en un contexto económico y social complejo.

La titular del Parlamento local destacó la importancia institucional de la jornada y agradeció la presencia de las autoridades y de la comunidad y en este sentido señaló que “hoy iniciamos un nuevo período de sesiones ordinarias en un contexto muy complejo, pero antes de proyectar lo que viene, quiero hacer una breve síntesis del trabajo realizado durante 2025 por este cuerpo de concejales”, expresó.

Remarcó que “el año pasado fue de intensa actividad legislativa, con la concreción de nueve sesiones ordinarias y el tratamiento de más de 250 proyectos. “Impulsamos iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia institucional, acompañar al sector productivo local, mejorar herramientas de control y promover acciones que impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos”, señaló.

Entre los avances institucionales, subrayó la “obtención de la documentación correspondiente que acredita la titularidad del predio del Concejo Deliberante, consolidando así el patrimonio institucional”.

Asimismo, destacó “la puesta en marcha del Consejo Joven, espacio de participación que involucró a más de 20 instituciones educativas públicas y de gestión privada y a más de 60 estudiantes, muchos de cuyos proyectos se transformaron en ordenanzas vigentes”.

Zamora afirmó que el Concejo trabajó “con responsabilidad, diálogo y firmeza”, consolidándose como un ámbito de “debate real, construcción de soluciones y escucha activa de las demandas vecinales en los distintos barrios de la ciudad”.

En relación al contexto económico, la presidenta advirtió sobre el impacto de las decisiones nacionales en la matriz productiva fueguina y al respecto manifestó que “Río Grande no es una ciudad más, es el corazón industrial de nuestra provincia. Cada decisión económica que se toma a nivel nacional repercute directamente en nuestro entramado productivo, en nuestros comercios y en miles de familias fueguinas”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó como ejemplo el “decreto de eliminación de aranceles a productos fabricados en Tierra del Fuego y alertó que el 2026 encuentra a la ciudad frente a una nueva crisis que golpea especialmente a la industria fueguina, altamente concentrada en Río Grande”.

“Si se debilita el entramado productivo, se resienten el empleo, el consumo y el comercio local; y cuando eso ocurre, el impacto social es inevitable”, afirmó, anticipando un año de fuertes tensiones sociales que pondrán a prueba la responsabilidad institucional.

Finalmente, Zamora aseguró que “el Concejo redoblará esfuerzos para defender el ADN productivo de la ciudad, vamos a seguir defendiendo legislativamente el trabajo local, promoviendo ordenanzas que protejan el desarrollo industrial y acompañando a las pymes, comercios y emprendedores que producen en el extremo sur del país”, expresó.

Por último, dijo que “la defensa de la industria local es la defensa del empleo, y cuando defendemos el empleo, defendemos a miles de familias y el futuro de Río Grande”, concluyó la presidenta del Concejo Deliberante.