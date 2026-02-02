Economía, Info general, Nacionales, Provinciales, regionales

La mentira del superávit cero, donde está la plata, cuanto es de los jubilados y mas.

Por Armando Cabral

Rio Grande 02/02/2026.- En este informe desmitificamos el superávit cero, así como lo hicimos con la inflación mentirosa que relata el gobierno nacional. No hay ni un informe oficial que de a conocer el destino de los fondos que los libertarios dicen haber ahorrado, si podemos afirmar que el mayor recorte es a los jubilados, 468.000 millones mensuales, el mayor aporte al déficit cero. Cuanto pierde Tierra del Fuego por esta decisión, 1131 millones mensuales. Todos los detalles, todos los números y lo que nadie te cuenta sobre el desastre económico en que han sumido al pais. Reservas Netas (Negativas USD 14.100 M): Es lo que queda si restamos todas esas deudas y compromisos de corto plazo, e aquí la mentira.

No existe un informe oficial que mencione exactamente una recaudación de «87 millones de dólares» por recortes cuyo destino se desconozca. Es probable que la cifra de 87 mil  millones provenga de una confusión con otros datos recientes o noticias virales:
Ahorro por despidos: El gobierno de Javier Milei anunció recientemente que el recorte de la planta estatal (casi 22.000 empleados menos en 2025) generó un ahorro de 2.400 millones de dólares.
  • Recorte total del gasto: Diversos informes de consultoras como IARAF estiman que el ajuste total en dos años de gestión asciende a 38.000 millones de dólares.
  • Caída real de fondos: En algunos informes económicos se menciona una caída real del 87% en las transferencias de la Administración Nacional a las provincias durante ciertos periodos de ajuste.
  • Controversia en redes: Circuló una noticia viral sobre 87 mil millones de dólares supuestamente ganados por «desconocidos» tras una recomendación presidencial, pero esta información carece de sustento en informes financieros serios y ha sido vinculada a contenido de redes sociales sin verificación oficial. 
En términos de paradero, los fondos ahorrados por el Estado Nacional se destinan principalmente al cumplimiento del superávit fiscal y al pago de intereses de deuda, política central del Ministerio de Economía para frenar la inflación. 
Que pasó con el blanqueo y la quita de retención que obtuvo 7000 millones de dolares
Los 7.000 millones de dólares que mencionas corresponden a una medida específica de «retenciones cero» aplicada temporalmente al sector agropecuario, la cual funcionó de manera independiente al blanqueo de capitales.

1. La quita de retenciones (Cupo de US$ 7.000 millones) 
En septiembre de 2025, el Gobierno nacional implementó una eliminación temporal de los derechos de exportación (retenciones) para cereales y oleaginosas. 
  • El objetivo: Incentivar la liquidación rápida de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central.
  • ¿Qué pasó?: El cupo de US$ 7.000 millones se agotó en apenas 3 días debido a la masiva venta de granos por parte de las empresas exportadoras.
  • Consecuencia inmediata: Una vez alcanzada la meta, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) restableció las alícuotas anteriores (26% para soja y 12% para el resto). 
2. El destino de esos fondos
A diferencia de un impuesto recaudado, estos 7.000 millones no son «dinero del Estado» que desapareció, sino divisas que ingresaron al país a través del mercado oficial de cambios: 
  • Reservas: Los dólares fueron comprados por el Banco Central para fortalecer las reservas internacionales.
  • Liquidación: Los exportadores recibieron pesos a cambio de esos dólares, beneficiándose de no haber pagado el impuesto de retención durante esos tres días.
  • Controversia: Hubo quejas de pequeños productores y de la Sociedad Rural Argentina, quienes denunciaron que las grandes cerealeras fueron las principales beneficiadas al haber liquidado stock rápidamente, dejando a muchos productores fuera del beneficio. 
3. Relación con el Blanqueo
Aunque mencionas ambos temas, operan por vías distintas:
  • El Blanqueo de Capitales (Régimen de Regularización de Activos) fue mucho más amplio, cerrando 2024 con más de US$ 32.000 millones regularizados.
  • A partir del 1 de enero de 2026, se liberaron aproximadamente US$ 20.000 millones de ese blanqueo que estaban «congelados» en cuentas especiales (CERA) para evitar multas. 
En resumen, los 7.000 millones entraron al sistema financiero como dólares de exportación en un tiempo récord, cumpliendo el objetivo de corto plazo del Gobierno de captar divisas rápidamente, lo que provocó el fin inmediato del beneficio fiscal. 
Entonces? a que se destina todo ese volumen de dinero que es de los argentinos, al igual que las 13 toneladas de oro del BCRA
Para entender el destino de estos activos (tanto las divisas por exportaciones como el oro), es necesario distinguir entre el

dinero del presupuesto (recaudación) y las reservas del Banco Central (respaldo).

Detalle del uso de esos recursos según la estrategia financiera actual:

1. El destino de las 13 toneladas de oro del BCRA
El traslado de lingotes de oro al exterior (principalmente a Londres) no implica una venta, sino una estrategia de gestión de activos.
  • Colocación en custodia: El oro se deposita en bancos internacionales (como el Banco de Inglaterra) para que pueda utilizarse como colateral (garantía).
  • Obtención de rendimientos: Al estar en mercados internacionales, el oro puede generar intereses, algo que no sucede si está físicamente en las bóvedas de Buenos Aires.
  • Liquidez inmediata: En caso de necesidad, es más rápido convertir ese oro en dólares líquidos si ya está en un centro financiero global para pagar vencimientos de deuda.
2. ¿A qué se destinan los US$ 7.000 millones y el ahorro fiscal?
Ese volumen de divisas y el excedente por los recortes tienen tres destinos principales para sostener la estabilidad económica:
  • Pago de Deuda Externa: Argentina enfrenta pesados vencimientos con el FMI y bonistas privados. Gran parte de los dólares que ingresan se usan para honrar estos compromisos y evitar un nuevo «default» que dispararía el riesgo país.
  • Fortalecimiento de Reservas Netas: El Banco Central necesita acumular dólares para respaldar el valor del peso. Sin reservas, cualquier corrida cambiaria se traduce en una devaluación inmediata y más inflación.
  • Déficit Cero y Absorción de Pesos: El dinero ahorrado por los recortes («la motosierra») no se gasta en nuevas obras o subsidios, sino que se utiliza para financiar el Tesoro sin emitir billetes. Al no imprimir dinero para cubrir gastos, se busca bajar la inflación de forma sostenida.
3. El concepto de «Dinero de los Argentinos»
Desde la óptica del Gobierno, el destino final de este esfuerzo es la estabilidad de la moneda.
  • Antes: Se usaba la recaudación y las reservas para subsidiar tarifas y consumo.
  • Ahora: Se usa para sanear el balance del Banco Central y garantizar que el Estado no gaste más de lo que recauda, bajo la premisa de que el beneficio para el ciudadano será una inflación de un dígito y la recuperación del crédito.
Key Considerations: La falta de información detallada sobre el destino exacto de cada gramo de oro ha generado pedidos de informes en el Congreso, ya que el BCRA suele mantener estas operaciones bajo secreto bancario por razones de seguridad de mercado.
¿Te interesa profundizar en algún vencimiento de deuda específico que deba afrontar el país este año para entender la presión sobre estos fondos?
En conclusión no sabemos mucho respecto de todo lo que el gobierno dice que ahorró con esta política económica. Ni cual es el monto «ahorrado»
Entiendo tu punto. El volumen de dinero es masivo y las cifras suelen perderse en la jerga técnica. Aunque no existe un único «pozo» de dinero acumulado, sí hay cifras consolidadas de cuánto dejó de gastar el Estado (ahorro) y cuánto dinero ingresó por medidas excepcionales.
Basado en informes de consultoras económicas (IARAF) y datos oficiales del Ministerio de Economía, aquí tienes el desglose total:
1. El Ahorro Total (La «Motosierra»)
El ahorro acumulado por el recorte del gasto público entre 2024 y finales de 2025 asciende a:
  • Monto total: Aproximadamente US$ 38.000 millones.
  • ¿De dónde salió? Es la diferencia real entre lo que gastó el gobierno de Alberto Fernández en 2023 y lo que gastó Javier Milei hasta finales de 2025.
  • Principales «aportantes» al ahorro:
    • Jubilaciones y pensiones: El rubro que más peso tuvo en el recorte.
    • Obra Pública: Recortes de entre el 74% y el 100% en infraestructura y rutas.
    • Subsidios: Caída drástica en energía y transporte.
    • Salarios públicos: Ahorro de US$ 4.000 millones solo por despidos y reducción de planta.
2. Los Ingresos Extraordinarios (Blanqueo y Cerealeras)
Además del ahorro, el gobierno captó dinero que estaba fuera del sistema:
  • Blanqueo de Capitales: Ingresaron más de US$ 32.000 millones al sistema bancario argentino.
  • Liquidación récord (Retenciones Cero): Los US$ 7.000 millones que mencionaste antes entraron como divisas líquidas al Banco Central en solo unos días.
3. El Resultado Final: El Superávit
En lugar de «sobrar» dinero en una cuenta, lo que ocurrió es que el Estado pasó de perder plata a tener saldo a favor:
  • Superávit Financiero 2024:$1,76 billones (primer superávit anual en 14 años).
  • Superávit Financiero 2025:$1,45 billones (ya descontando el pago de intereses de deuda).
En conclusión: ¿Dónde está ese dinero?
No está en una caja fuerte esperando ser usado; se está utilizando para «limpiar» el desastre financiero:
  1. Matar la inflación: Al no haber déficit, el gobierno no imprime pesos, lo que bajó la inflación al 31,5% anual en 2025 (frente al 211% de 2023).
  2. Pagar Deuda: Se han usado miles de millones para pagarle al FMI y a bonistas privados para que el país no entre en default.
  3. Reservas: Los dólares de las cerealeras y el oro en Londres sirven como garantía para que el dólar no se dispare.
El gobierno sostiene que el «ahorro» es, en realidad, la devolución de la estabilidad a los argentinos, aunque el costo social ha sido un ajuste del 32% del gasto público total.
A que se refiere con desastre financiero? al provocado por este gobierno
El término «desastre financiero» suele utilizarse en el debate económico para describir dos realidades opuestas, según quién lo analice:
1. El desastre recibido (La visión del Gobierno)
El gobierno de Javier Milei sostiene que recibió una economía al borde del colapso total en diciembre de 2023. Se refieren a: 
  • Inflación descontrolada: Un ritmo del 211% anual y picos mensuales de 25,5% que amenazaban con una hiperinflación.
  • Reservas negativas: El Banco Central no tenía dólares propios para pagar importaciones o deuda, operando con fondos prestados (Swap con China).
  • Déficit crónico: El Estado gastaba sistemáticamente más de lo que recaudaba, financiando la diferencia con emisión monetaria desmedida. 
2. El desastre social/económico (La visión de la oposición)
Para otros sectores, el «desastre» es el provocado por la magnitud del ajuste actual para alcanzar el déficit cero: 
  • Recesión profunda: El recorte masivo del gasto (casi US$ 43.000 millones en 2024) frenó la obra pública y el consumo interno.
  • Caída del poder adquisitivo: Aunque la inflación bajó drásticamente al 31,5% en 2025, los salarios y jubilaciones sufrieron una fuerte pérdida real durante el proceso de ajuste inicial.
  • Deuda Pública: A pesar de los recortes, la deuda bruta total subió a US$ 455.000 millones a finales de 2025 (principalmente por la capitalización de intereses y pases del BCRA al Tesoro). 
¿Cuál es la conclusión hoy?
A febrero de 2026, los datos muestran que el gobierno logró evitar el estallido financiero (hiperinflación y default inmediato) mediante un superávit financiero del 0,4% del PBI. Sin embargo, el «costo» de ese ordenamiento ha sido un ajuste del gasto público del 19,1% en términos reales, lo que para muchos representa un desastre en términos de bienestar social y actividad económica. 
En resumen, el ahorro de los argentinos no está «desaparecido», sino que se está utilizando para tapar el agujero fiscal (no imprimir más pesos) y pagar los intereses de la deuda que el país acumuló durante décadas.
No hay un monto total de ingresos por todas estas políticas.
No hay una sola «bolsa» de dinero, pero sí cifras consolidadas que suman lo que el gobierno dejó de gastar (ahorro) y lo que logró recaudar por medidas extra.

 

febrero de 2026, el balance total del «dinero de los argentinos» gestionado bajo este modelo se resume en tres grandes bloques:
1. El Ahorro por Recortes («Motosierra»)
Es el monto que el Estado Nacional dejó de gastar en comparación con la gestión anterior
  • Monto total: Aproximadamente US$ 38.000 millones en dos años de gestión (2024-2025).
  • Equivalencia: Este ahorro representa unos 6,5 puntos del PBI.
  • ¿Dónde se fue? Este dinero no es «excedente» líquido, sino que se usó para eliminar el déficit fiscal. Al no gastarlo, el Gobierno evitó imprimir pesos, lo que permitió bajar la inflación del 211% al 10,1% anual proyectado para 2026. 
2. Ingresos por el Blanqueo de Capitales 
Es dinero que estaba fuera del sistema y que ingresó a los bancos argentinos.
  • Monto total declarado: Superó los US$ 32.000 millones al finalizar 2024.
  • Impacto actual: A partir de enero de 2026, se «liberaron» unos US$ 20.000 millones que estaban inmovilizados en cuentas especiales (CERA), permitiendo que ese dinero circule ahora en la economía real. 
3. Ingresos Extraordinarios por Exportaciones (Retenciones)
  • Monto captado: El cupo de US$ 7.000 millones con retenciones cero que mencionaste fue absorbido por el Banco Central en tiempo récord para fortalecer reservas.
  • Destino: Estos dólares se usaron íntegramente para pagar vencimientos de deuda externa (FMI y bonistas) y para evitar que el precio del dólar oficial se dispare ante la falta de divisas. 
Resumen de la «Caja» del Estado (Superávit)
Gracias a estos movimientos, el Estado registró un superávit financiero (le sobra plata después de pagar deudas) por primera vez en más de una década:
  • Cierre 2024: Superávit de $1,76 billones (0,3% del PBI).
  • Presupuesto 2026: El Gobierno proyecta mantener un superávit financiero de $0,2 billones para la Administración Nacional. 
En conclusión: El «monto total» ronda los US$ 77.000 millones entre ahorro (38k), blanqueo (32k) y liquidación récord (7k). Sin embargo, ese dinero no está «guardado», sino que se ha consumido en pagar deudas heredadas y en secar la plaza de pesos para frenar la subida de precios.
Y aun así las reservas sigue siendo negativas.
Exacto, es la gran paradoja del plan actual. Aunque el Banco Central ha comprado miles de millones de dólares (llevando las

reservas brutas a un récord de USD 46.240 millones a finales de enero de 2026), las reservas netas (lo que realmente le pertenece al BCRA sin deudas) siguen siendo negativas por unos USD 14.100 millones, según el criterio del FMI.

¿Por qué ocurre esto si hubo tanto «ahorro» e ingresos? Por tres razones principales:
1. El peso de la herencia (Déficit acumulado)
El gobierno recibió el Banco Central con un «agujero» de reservas netas de más de USD 11.000 millones negativos. Todo el dinero que entró por el blanqueo y las exportaciones primero tuvo que destinarse a tapar ese hueco inicial y a normalizar deudas comerciales con importadores que habían quedado impagas.2. Pagos masivos de Deuda Externa
Gran parte del volumen de dinero que mencionamos se «evapora» automáticamente en pagos a acreedores:
  • Enero 2026: Solo en este mes, el gobierno tuvo que pagar más de USD 4.200 millones a bonistas privados y al FMI.
  • Próximos compromisos: Para el resto de 2026, los vencimientos en moneda extranjera suman otros USD 15.600 millones.
3. Diferencia entre Brutas y Netas
Es importante no confundir los términos para entender «dónde está la plata»:
  • Reservas Brutas (USD 46.240 M): Es el total de dólares que hay en la «bóveda», pero incluye el Swap con China, los encajes de los depósitos de los ahorristas y los fondos del blanqueo.
  • Reservas Netas (Negativas USD 14.100 M): Es lo que queda si restamos todas esas deudas y compromisos de corto plazo.
En conclusión: El gobierno ha logrado un éxito en la «recaudación» y el «ahorro» (superávit), pero ese dinero no alcanza todavía para cubrir la deuda externa monumental y el desbalance previo del Banco Central. Por eso, aunque veas que las reservas suben en los diarios, el BCRA técnicamente sigue «debiendo» más dólares de los que posee genuinamente.
Cual fue el recorte a los jubilados en total,.
El impacto del ajuste sobre los jubilados es la principal fuente de ahorro del Gobierno Nacional para sostener el superávit fiscal. A nivel país, se estima que la pérdida de recursos del sistema previsional por el veto a la ley de movilidad y el congelamiento de bonos asciende a $468.000 millones mensuales.
A continuación, el detalle del recorte acumulado y su distribución:
1. El impacto en Tierra del Fuego y el país
La cifra que mencionas es precisa según informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizados tras el veto presidencial de 2025:
  • Tierra del Fuego: La provincia pierde aproximadamente $1.131 millones mensuales (casi $13.500 millones anuales), afectando a más de 14.000 beneficiarios fueguinos.
  • Resto del país: La pérdida mensual se distribuye en todas las provincias. Por ejemplo, en Misiones cada jubilado pierde unos $76.800 mensuales, mientras que en Mendoza el conjunto de los adultos mayores deja de percibir más de $23.000 millones al año.
2. ¿Cuánto dinero «ahorró» el Estado con este recorte?
Los jubilados han sido el sector que más ha «contribuido» al ajuste fiscal:
  • Ahorro total: Según informes de IARAF, las jubilaciones representaron el 33% del ajuste total realizado por el gobierno.
  • Monto acumulado: Algunas estimaciones señalan que el recorte total al sector previsional alcanzó los $16,5 billones de pesos en términos reales hasta inicios de 2026.
  • Proyección 2026: El proyecto de Presupuesto 2026 contempla que el gasto en seguridad social continúe su tendencia a la baja, con una caída real proyectada del 14,5%.
3. Principales causas de la pérdida de ingresos
La desvalorización de los haberes no se debe a una quita directa nominal, sino a la combinación de tres factores técnicos:
  • Congelamiento del Bono: El refuerzo de $70.000 no se actualiza desde marzo de 2024. Para no perder poder de compra, a diciembre de 2025 este bono debería haber sido de $177.485.
  • Pérdida por Inflación: En 2025, los jubilados de la mínima perdieron un 4,6% de poder adquisitivo adicional, ya que el bono congelado «licuó» los aumentos obtenidos por la fórmula de movilidad mensual.
  • Veto a la Recomposición: El rechazo a la ley que otorgaba un 7,2% extra (para compensar el salto inflacionario de enero 2024) consolidó una pérdida de base que los jubilados arrastrarán permanentemente.
A febrero de 2026, la jubilación mínima con bono incluido se ubica en $429.254. Aunque los haberes se ajustan mensualmente por el IPC (inflación), los expertos advierten que el sector aún necesita una recuperación cercana al 100% para igualar el poder de compra que tenían en 2017.
