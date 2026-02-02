La mentira del superávit cero, donde está la plata, cuanto es de los jubilados y mas.

- Recorte total del gasto: Diversos informes de consultoras como IARAF estiman que el ajuste total en dos años de gestión asciende a 38.000 millones de dólares.
- Caída real de fondos: En algunos informes económicos se menciona una caída real del 87% en las transferencias de la Administración Nacional a las provincias durante ciertos periodos de ajuste.
- Controversia en redes: Circuló una noticia viral sobre 87 mil millones de dólares supuestamente ganados por «desconocidos» tras una recomendación presidencial, pero esta información carece de sustento en informes financieros serios y ha sido vinculada a contenido de redes sociales sin verificación oficial.
- El objetivo: Incentivar la liquidación rápida de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central.
- ¿Qué pasó?: El cupo de US$ 7.000 millones se agotó en apenas 3 días debido a la masiva venta de granos por parte de las empresas exportadoras.
- Consecuencia inmediata: Una vez alcanzada la meta, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) restableció las alícuotas anteriores (26% para soja y 12% para el resto).
- Reservas: Los dólares fueron comprados por el Banco Central para fortalecer las reservas internacionales.
- Liquidación: Los exportadores recibieron pesos a cambio de esos dólares, beneficiándose de no haber pagado el impuesto de retención durante esos tres días.
- Controversia: Hubo quejas de pequeños productores y de la Sociedad Rural Argentina, quienes denunciaron que las grandes cerealeras fueron las principales beneficiadas al haber liquidado stock rápidamente, dejando a muchos productores fuera del beneficio.
- El Blanqueo de Capitales (Régimen de Regularización de Activos) fue mucho más amplio, cerrando 2024 con más de US$ 32.000 millones regularizados.
- A partir del 1 de enero de 2026, se liberaron aproximadamente US$ 20.000 millones de ese blanqueo que estaban «congelados» en cuentas especiales (CERA) para evitar multas.
dinero del presupuesto (recaudación) y las reservas del Banco Central (respaldo).
Detalle del uso de esos recursos según la estrategia financiera actual:
- Colocación en custodia: El oro se deposita en bancos internacionales (como el Banco de Inglaterra) para que pueda utilizarse como colateral (garantía).
- Obtención de rendimientos: Al estar en mercados internacionales, el oro puede generar intereses, algo que no sucede si está físicamente en las bóvedas de Buenos Aires.
- Liquidez inmediata: En caso de necesidad, es más rápido convertir ese oro en dólares líquidos si ya está en un centro financiero global para pagar vencimientos de deuda.
- Pago de Deuda Externa: Argentina enfrenta pesados vencimientos con el FMI y bonistas privados. Gran parte de los dólares que ingresan se usan para honrar estos compromisos y evitar un nuevo «default» que dispararía el riesgo país.
- Fortalecimiento de Reservas Netas: El Banco Central necesita acumular dólares para respaldar el valor del peso. Sin reservas, cualquier corrida cambiaria se traduce en una devaluación inmediata y más inflación.
- Déficit Cero y Absorción de Pesos: El dinero ahorrado por los recortes («la motosierra») no se gasta en nuevas obras o subsidios, sino que se utiliza para financiar el Tesoro sin emitir billetes. Al no imprimir dinero para cubrir gastos, se busca bajar la inflación de forma sostenida.
- Antes: Se usaba la recaudación y las reservas para subsidiar tarifas y consumo.
- Ahora: Se usa para sanear el balance del Banco Central y garantizar que el Estado no gaste más de lo que recauda, bajo la premisa de que el beneficio para el ciudadano será una inflación de un dígito y la recuperación del crédito.
- Monto total: Aproximadamente US$ 38.000 millones.
- ¿De dónde salió? Es la diferencia real entre lo que gastó el gobierno de Alberto Fernández en 2023 y lo que gastó Javier Milei hasta finales de 2025.
- Principales «aportantes» al ahorro:
- Jubilaciones y pensiones: El rubro que más peso tuvo en el recorte.
- Obra Pública: Recortes de entre el 74% y el 100% en infraestructura y rutas.
- Subsidios: Caída drástica en energía y transporte.
- Salarios públicos: Ahorro de US$ 4.000 millones solo por despidos y reducción de planta.
- Blanqueo de Capitales: Ingresaron más de US$ 32.000 millones al sistema bancario argentino.
- Liquidación récord (Retenciones Cero): Los US$ 7.000 millones que mencionaste antes entraron como divisas líquidas al Banco Central en solo unos días.
- Superávit Financiero 2024:$1,76 billones (primer superávit anual en 14 años).
- Superávit Financiero 2025:$1,45 billones (ya descontando el pago de intereses de deuda).
- Matar la inflación: Al no haber déficit, el gobierno no imprime pesos, lo que bajó la inflación al 31,5% anual en 2025 (frente al 211% de 2023).
- Pagar Deuda: Se han usado miles de millones para pagarle al FMI y a bonistas privados para que el país no entre en default.
- Reservas: Los dólares de las cerealeras y el oro en Londres sirven como garantía para que el dólar no se dispare.
- Inflación descontrolada: Un ritmo del 211% anual y picos mensuales de 25,5% que amenazaban con una hiperinflación.
- Reservas negativas: El Banco Central no tenía dólares propios para pagar importaciones o deuda, operando con fondos prestados (Swap con China).
- Déficit crónico: El Estado gastaba sistemáticamente más de lo que recaudaba, financiando la diferencia con emisión monetaria desmedida.
- Recesión profunda: El recorte masivo del gasto (casi US$ 43.000 millones en 2024) frenó la obra pública y el consumo interno.
- Caída del poder adquisitivo: Aunque la inflación bajó drásticamente al 31,5% en 2025, los salarios y jubilaciones sufrieron una fuerte pérdida real durante el proceso de ajuste inicial.
- Deuda Pública: A pesar de los recortes, la deuda bruta total subió a US$ 455.000 millones a finales de 2025 (principalmente por la capitalización de intereses y pases del BCRA al Tesoro).
- Monto total: Aproximadamente US$ 38.000 millones en dos años de gestión (2024-2025).
- Equivalencia: Este ahorro representa unos 6,5 puntos del PBI.
- ¿Dónde se fue? Este dinero no es «excedente» líquido, sino que se usó para eliminar el déficit fiscal. Al no gastarlo, el Gobierno evitó imprimir pesos, lo que permitió bajar la inflación del 211% al 10,1% anual proyectado para 2026.
- Monto total declarado: Superó los US$ 32.000 millones al finalizar 2024.
- Impacto actual: A partir de enero de 2026, se «liberaron» unos US$ 20.000 millones que estaban inmovilizados en cuentas especiales (CERA), permitiendo que ese dinero circule ahora en la economía real.
- Monto captado: El cupo de US$ 7.000 millones con retenciones cero que mencionaste fue absorbido por el Banco Central en tiempo récord para fortalecer reservas.
- Destino: Estos dólares se usaron íntegramente para pagar vencimientos de deuda externa (FMI y bonistas) y para evitar que el precio del dólar oficial se dispare ante la falta de divisas.
- Cierre 2024: Superávit de $1,76 billones (0,3% del PBI).
- Presupuesto 2026: El Gobierno proyecta mantener un superávit financiero de $0,2 billones para la Administración Nacional.
reservas brutas a un récord de USD 46.240 millones a finales de enero de 2026), las reservas netas (lo que realmente le pertenece al BCRA sin deudas) siguen siendo negativas por unos USD 14.100 millones, según el criterio del FMI.
- Enero 2026: Solo en este mes, el gobierno tuvo que pagar más de USD 4.200 millones a bonistas privados y al FMI.
- Próximos compromisos: Para el resto de 2026, los vencimientos en moneda extranjera suman otros USD 15.600 millones.
- Reservas Brutas (USD 46.240 M): Es el total de dólares que hay en la «bóveda», pero incluye el Swap con China, los encajes de los depósitos de los ahorristas y los fondos del blanqueo.
- Reservas Netas (Negativas USD 14.100 M): Es lo que queda si restamos todas esas deudas y compromisos de corto plazo.
- Tierra del Fuego: La provincia pierde aproximadamente $1.131 millones mensuales (casi $13.500 millones anuales), afectando a más de 14.000 beneficiarios fueguinos.
- Resto del país: La pérdida mensual se distribuye en todas las provincias. Por ejemplo, en Misiones cada jubilado pierde unos $76.800 mensuales, mientras que en Mendoza el conjunto de los adultos mayores deja de percibir más de $23.000 millones al año.
- Ahorro total: Según informes de IARAF, las jubilaciones representaron el 33% del ajuste total realizado por el gobierno.
- Monto acumulado: Algunas estimaciones señalan que el recorte total al sector previsional alcanzó los $16,5 billones de pesos en términos reales hasta inicios de 2026.
- Proyección 2026: El proyecto de Presupuesto 2026 contempla que el gasto en seguridad social continúe su tendencia a la baja, con una caída real proyectada del 14,5%.
- Congelamiento del Bono: El refuerzo de $70.000 no se actualiza desde marzo de 2024. Para no perder poder de compra, a diciembre de 2025 este bono debería haber sido de $177.485.
- Pérdida por Inflación: En 2025, los jubilados de la mínima perdieron un 4,6% de poder adquisitivo adicional, ya que el bono congelado «licuó» los aumentos obtenidos por la fórmula de movilidad mensual.
- Veto a la Recomposición: El rechazo a la ley que otorgaba un 7,2% extra (para compensar el salto inflacionario de enero 2024) consolidó una pérdida de base que los jubilados arrastrarán permanentemente.