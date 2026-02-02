La mentira del superávit cero, donde está la plata, cuanto es de los jubilados y mas.

El impacto del ajuste sobre los jubilados es la principal fuente de ahorro del Gobierno Nacional para sostener el superávit fiscal. A nivel país, se estima que la pérdida de recursos del sistema previsional por el veto a la ley de movilidad y el congelamiento de bonos asciende a $468.000 millones mensuales.

A continuación, el detalle del recorte acumulado y su distribución:

1. El impacto en Tierra del Fuego y el país

La cifra que mencionas es precisa según informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizados tras el veto presidencial de 2025:

Tierra del Fuego: La provincia pierde aproximadamente $1.131 millones mensuales (casi $13.500 millones anuales), afectando a más de 14.000 beneficiarios fueguinos.

Resto del país: La pérdida mensual se distribuye en todas las provincias. Por ejemplo, en Misiones cada jubilado pierde unos $76.800 mensuales, mientras que en Mendoza el conjunto de los adultos mayores deja de percibir más de $23.000 millones al año.

2. ¿Cuánto dinero «ahorró» el Estado con este recorte?

Los jubilados han sido el sector que más ha «contribuido» al ajuste fiscal:

Ahorro total: Según informes de IARAF , las jubilaciones representaron el 33% del ajuste total realizado por el gobierno.

Monto acumulado: Algunas estimaciones señalan que el recorte total al sector previsional alcanzó los $16,5 billones de pesos en términos reales hasta inicios de 2026.

Proyección 2026: El proyecto de Presupuesto 2026 contempla que el gasto en seguridad social continúe su tendencia a la baja, con una caída real proyectada del 14,5%.

3. Principales causas de la pérdida de ingresos

La desvalorización de los haberes no se debe a una quita directa nominal, sino a la combinación de tres factores técnicos:

Congelamiento del Bono: El refuerzo de $70.000 no se actualiza desde marzo de 2024. Para no perder poder de compra, a diciembre de 2025 este bono debería haber sido de $177.485.

Pérdida por Inflación: En 2025, los jubilados de la mínima perdieron un 4,6% de poder adquisitivo adicional, ya que el bono congelado «licuó» los aumentos obtenidos por la fórmula de movilidad mensual.

Veto a la Recomposición: El rechazo a la ley que otorgaba un 7,2% extra (para compensar el salto inflacionario de enero 2024) consolidó una pérdida de base que los jubilados arrastrarán permanentemente.

A febrero de 2026, la jubilación mínima con bono incluido se ubica en $429.254. Aunque los haberes se ajustan mensualmente por el IPC (inflación), los expertos advierten que el sector aún necesita una recuperación cercana al 100% para igualar el poder de compra que tenían en 2017.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar