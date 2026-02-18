La industria electrónica ya perdió 3000 puestos de trabajo entre 2024 y 2025, eso implica una perdida de circulante de mas de 5000 millones mensuales..

La situación de Telecomunicaciones Fueguinas (TELFU) en Río Grande es parte de un proceso más amplio de crisis en el sector electrónico fueguino. La empresa, dedicada en los últimos años a la fabricación de celulares de la marca Realme, cierra definitivamente en el segundo mes de 2026 tras haber suspendido su producción durante gran parte de 2025. La decisión estuvo directamente vinculada a la quita de aranceles para la importación de celulares terminados y a la caída del consumo interno.

Pérdida de empresas y empleos en Río Grande

Empresas cerradas: En los últimos dos años, varias firmas del parque industrial de Río Grande redujeron o cesaron actividades. TELFU se suma a otras plantas que ya habían paralizado líneas de producción desde 2024, en un contexto de baja de aranceles y apertura de importaciones.

Empleos perdidos: La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) estima que entre 2024 y 2025 se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo directos en el sector electrónico de Tierra del Fuego, la mayoría concentrados en Río Grande. A esto se suman empleos indirectos en logística, comercio y servicios vinculados a la actividad industrial.

Impacto local

En la ciudad: Río Grande, que depende fuertemente de la industria electrónica, enfrenta un escenario de desocupación creciente y caída del consumo.

En la provincia: La pérdida de empresas y empleos debilita el régimen de promoción industrial fueguino, que había sido el motor económico de la isla durante décadas.

En síntesis, el cierre de TELFU es un nuevo golpe para la matriz productiva de Río Grande. La combinación de políticas nacionales de apertura comercial y la falta de recomposición salarial está dejando a la ciudad con menos empresas, menos empleo y una creciente incertidumbre económica.

