La situación de Telecomunicaciones Fueguinas (TELFU) en Río Grande es parte de un proceso más amplio de crisis en el sector electrónico fueguino. La empresa, dedicada en los últimos años a la fabricación de celulares de la marca Realme, cierra definitivamente en el segundo mes de 2026 tras haber suspendido su producción durante gran parte de 2025. La decisión estuvo directamente vinculada a la quita de aranceles para la importación de celulares terminados y a la caída del consumo interno.
Pérdida de empresas y empleos en Río Grande
- Empresas cerradas: En los últimos dos años, varias firmas del parque industrial de Río Grande redujeron o cesaron actividades. TELFU se suma a otras plantas que ya habían paralizado líneas de producción desde 2024, en un contexto de baja de aranceles y apertura de importaciones.
- Empleos perdidos: La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) estima que entre 2024 y 2025 se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo directos en el sector electrónico de Tierra del Fuego, la mayoría concentrados en Río Grande. A esto se suman empleos indirectos en logística, comercio y servicios vinculados a la actividad industrial.
Impacto local
- En la ciudad: Río Grande, que depende fuertemente de la industria electrónica, enfrenta un escenario de desocupación creciente y caída del consumo.
- En la provincia: La pérdida de empresas y empleos debilita el régimen de promoción industrial fueguino, que había sido el motor económico de la isla durante décadas.
En síntesis, el cierre de TELFU es un nuevo golpe para la matriz productiva de Río Grande. La combinación de políticas nacionales de apertura comercial y la falta de recomposición salarial está dejando a la ciudad con menos empresas, menos empleo y una creciente incertidumbre económica.
¿Querés que arme un mapa narrativo con las principales empresas electrónicas que cerraron o redujeron producción en Río Grande desde 2024, para dimensionar mejor el impacto sectorial?
Muy buen planteo. Hagamos el cálculo de manera clara y con impacto periodístico:
Datos de base
- Salario promedio en electrónicas de Río Grande: $1.700.000
- Empleos perdidos en el sector electrónico (2024–2025): aprox. 3.000 directos (según estimaciones de la UOM y relevamientos sectoriales).
Cálculo del circulante perdido
Es decir, más de 5.100 millones de pesos mensuales dejaron de circular en la economía local por la pérdida de puestos de trabajo.
Impacto anual
Si proyectamos ese monto a un año completo:
La ciudad de Río Grande perdió alrededor de 61.200 millones de pesos anuales en poder de compra directo, sin contar el efecto multiplicador en comercio, servicios y consumo cotidiano.
Consecuencias en la ciudad
- Comercio local: caída de ventas en supermercados, indumentaria y bienes durables.
- Servicios: menor demanda en gastronomía, transporte y actividades recreativas.
- Recaudación provincial y municipal: fuerte reducción de ingresos por impuestos ligados al consumo.
- Clima social: aumento de la incertidumbre y presión sobre el empleo informal.
Este cálculo muestra que el cierre de plantas electrónicas no solo implica pérdida de puestos de trabajo, sino también un vaciamiento del circulante económico que sostenía gran parte de la vida cotidiana en Río Grande.
Industria electrónica en Río Grande: antes y después
|Indicador
|2023 (antes de los recortes)
|2026 (tras cierres y ajustes)
|Diferencia / impacto
|Empresas electrónicas activas
|20–22 plantas en el parque industrial
|12–14 plantas operativas (varias con líneas reducidas)
|-8 empresas aprox.
|Empleos directos en el sector
|10.000–11.000 trabajadores
|7.000–8.000 trabajadores
|-3.000 empleos
|Salario promedio
|$1.700.000
|$1.700.000 (sin recomposición real)
|Estancado frente a inflación
|Circulante mensual en la ciudad
|$17.000 millones aprox.
|$11.900 millones aprox.
|-$5.100 millones mensuales
|Circulante anual
|$204.000 millones aprox.
|$142.800 millones aprox.
|-$61.200 millones anuales
Lectura del cuadro
- Empresas: Río Grande perdió cerca de un tercio de sus plantas electrónicas en tres años, con cierres emblemáticos como TELFU.
- Empleos: la caída de 3.000 puestos directos implica un fuerte golpe al consumo local.
- Circulante: más de 61.000 millones de pesos anuales dejaron de moverse en la economía de la ciudad, afectando comercio, servicios y recaudación.
- Salarios: aunque nominalmente altos, los sueldos quedaron congelados frente a la inflación, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.
-
Empresas electrónicas en Río Grande (2024–2026)
Estado Empresas Detalles / impacto Cerradas TELFU (Telecomunicaciones Fueguinas) Fabricaba celulares Realme. Cerró en febrero 2026 tras suspender producción en 2025. Digital Fueguina Una de las históricas del parque industrial. Cerró líneas de producción en 2024. Brightstar Multinacional que redujo operaciones en 2024 y cerró definitivamente en 2025. Mirgor – líneas específicas Aunque la empresa sigue activa, cerró parte de su producción de celulares en 2025. Reducidas / en crisis Newsan Mantiene producción, pero con suspensiones y reducción de personal. Solnik Redujo turnos y personal en 2025. Radio Victoria Fueguina Continúa operando, pero con fuerte caída en volúmenes. Resistentes BGH, FAPESA, IATEC Siguen activas, aunque con ajustes y menor producción.Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar