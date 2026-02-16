La ejecución presupuestaria de la administración pública nacional: datos a enero 2026, recortes en salud, educación, transporte y obra publica

Argentina 16/02/2026.- En este informe se analiza la dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante enero de 2026, primer mes del nuevo ejercicio. Entre las principales conclusiones, se detecta una caída real del gasto total de la APN del orden del -22% interanual respecto a 2023, lo que refleja un ajuste significativo en áreas sensibles de la administración.

Dentro de este contexto, sobresale el incremento de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, con un aumento del 69% respecto a 2023. Por otra parte, los Servicios de Deuda Pública representan el 8% del gasto total, manteniendo un peso relevante en la estructura presupuestaria.

En materia de organismos públicos, Se observan fuertes recortes en varias áreas. El Instituto Malbrán (-34%) y la ANMAT (-56%) presentan caídas significativas, mientras que la Superintendencia de Servicios de Salud muestra una baja marginal (-1,4%). En contraste, el INCUCAI registra un incremento muy elevado (+97%) en su ejecución. Los hospitales nacionales, la Agencia Nacional de Discapacidad y el Instituto Nacional del Cáncer aún no cuentan con datos disponibles para enero 2026.

En el sector científico, los recortes son generalizados, con caídas importantes en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-76%), CONAE (-24%), CONICET (-21%), Servicio Meteorológico Nacional (-41%), Fundación Miguel Lillo (-28%) y CONEAU (-3%).

Los organismos de Seguridad Social muestran disminuciones relevantes: ANSES registra un recorte del 10%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 72%, y el INAES del 34%. En los programas de Desarrollo Social se observa una caída casi total en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (-100%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-100%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-100%).

En materia de desarrollo productivo, Los recortes afectan a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (-3%), al INTI (-44%) y a otros organismos como el Instituto de Investigación y Desarrollo (-87%) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (-37%). En el área energética, la Comisión Nacional de Energía Atómica (-35%), la Autoridad Regulatoria Nuclear (-19%) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (-31%) muestran caídas significativas.

Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas experimentan recortes significativos: Policía Federal (-38%), Gendarmería (-29%), Prefectura Naval (-32%), Ejército (-18%), Armada (-15%) y Fuerza Aérea (-18%).

En el área educativa, los programas críticos registran ejecuciones casi nulas, como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%), Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-100%), Becas y Gestión Estudiantil (-63%), Acciones de Formación Docente (-44%), Infraestructura y Equipamiento (-99%) y Desarrollo de la Educación Superior (-13%).

En salud, se destacan programas virtualmente paralizados, como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100%), Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas (-89%), Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (-83%), Prevención de Enfermedades Endémicas (-54%) y Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra (-100%). Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (+5%).

En transporte y obra pública, La ejecución es extremadamente baja, con caídas que van del -96,5% al -100%, reflejando una virtual paralización de los programas. Infraestructura en Municipios, Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación, Construcción de Rutas Seguras, Túneles y Puentes Grandes, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios y el Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo registran recortes totales (-100%). El Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (-96,5%) y el Desarrollo de Obra Pública (-97,7%) también muestran reducciones casi absolutas.

Finalmente, las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios muestran fuertes ajustes: Caídas del 100% en Asistencia financiera a entes de las Secretarías de Energía, Obras Públicas y Transporte, así como en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. La cooperación y asistencia técnica a municipios también muestra una reducción muy fuerte (-96,6%), mientras que el programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional retrocede (-53,2%). En contraste, la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios presenta un incremento (+29,7%), constituyéndose en la única excepción positiva dentro del área.

En síntesis, la Administración Pública Nacional atraviesa una reducción marcada de su ejecución presupuestaria, afectando programas clave de salud, educación, desarrollo social, transporte y obra pública, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia. La magnitud de los recortes en programas de impacto social y productivo plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico desafiante.

Fuente: Centro Economía Política Argentina, CEPA