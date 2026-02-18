La coparticipación es un derecho, no una asistencia, ni ayuda.

Río Grande, 18/02/2026.- No sé desde cuándo la Coparticipación Federal de Impuestos se presenta como una “ayuda” o “asistencia”. Nada más alejado de la realidad y de la legislación vigente. La coparticipación es un derecho constitucional, con basamento en la Ley N° 23.548 (1988), que establece el régimen previsto en el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional. Este sistema distribuye la recaudación de impuestos nacionales entre la Nación, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué parte no se entiende?

El texto de la norma es claro y no admite interpretaciones que la reduzcan a un favor discrecional. Llamarla “asistencia” no solo demuestra desconocimiento, sino también una falta de fundamentos que asusta. En primer lugar, porque revela ignorancia; en segundo, porque expone una profunda desidia; y finalmente, porque confirma con datos concretos la realidad fiscal a la que el gobierno nacional somete a las provincias que no le resultan funcionales.

Desfinanciamiento de Tierra del Fuego

En 2024 y 2025, Tierra del Fuego sufrió recortes severos:

2024: Las transferencias discrecionales (no automáticas) cayeron entre un 84,8% y un 86% respecto de 2023. Se dejaron de enviar fondos para obras públicas, educación (como el incentivo docente) y salud. La coparticipación federal cerró el año con una baja real cercana al 10% promedio nacional. En Tierra del Fuego, algunos informes sectoriales señalaron caídas de ingresos totales (propios + nacionales) de hasta un 25% en términos reales hacia fin de año.

2025: A mayo, la provincia registró una caída interanual del 23,9% en los fondos recibidos por coparticipación. Aunque en abril hubo repuntes nominales (alcanzando los $50.000 millones), la inflación neutralizó esas subas en términos reales.



Lo más grave es que los representantes de la provincia —senadores, legisladores y el fiscal de Estado— guardaron silencio.

Adelantos que no son asistencia

Hacer creer a la comunidad que pedir adelantos de coparticipación es algo normal, o que se trata de una ayuda, es una falta de respeto. Se vende un discurso libertario descarado, sin explicar la realidad a la que se somete a los habitantes de la provincia.

Más allá de la caída de la recaudación nacional, producto de políticas recesivas que provocaron la pérdida de 20.000 empresas en dos años y la apertura indiscriminada de importaciones sin aranceles, Tierra del Fuego no tiene que pedir asistencias ni ayudas: debe recibir en tiempo y forma los fondos que por ley le corresponden.

En 2025, la provincia recibió 50.000 millones menos de lo que le correspondía, lo que la obligó a pedir adelantos de 20.000 millones en diciembre y otros 20.000 millones ahora, acumulando un déficit de 83.000 millones. Todo por no ser funcional a la “motosierra” de Milei.

Autonomía vulnerada

Si estos adelantos tienen como destino exclusivo el pago de salarios, el gobierno nacional convierte a Tierra del Fuego en un apéndice de la Casa Rosada, y a su administración en un simple pasamanos de fondos insuficientes. Esto viola la autonomía provincial y condena a los fueguinos a un derrumbe económico brutal.

La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos N° 23.548 busca equilibrar disparidades fiscales, repartiendo fondos automáticamente en base a porcentajes fijos, bajo la fiscalización de la Comisión Federal de Impuestos. Sin embargo, la centralización tributaria y la discrecionalidad en los giros han convertido este derecho en un mecanismo de presión política.

Situación Actual:

El sistema actual es objeto de debate constante debido a la centralización tributaria, donde las provincias dependen fuertemente de transferencias nacionales. Buenos Aires es la provincia que mayor monto nominal recibe, seguida de Santa Fe y Córdoba.

Conclusión

La situación es clara: se trata de una arbitrariedad, una violación de la autonomía y un recorte de derechos previstos en la Constitución Nacional. Disfrazar esto como “ayuda” o “asistencia” es negar una realidad que sumerge a la provincia en incertidumbre, pobreza, desempleo y en la imposibilidad de garantizar servicios básicos a sus habitantes.

Fuente: (lalicuadoratdf.com.ar)