LA CIUDAD TE ESPERA PARA DISFRUTAR DE DIFERENTES PROPUESTAS ESTE FIN DE SEMANA

Rio Grande 06/02/2026.- “RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO El punto de venta funciona de 10 a 20 horas, el viernes y sábado, mientras que el domingo abrirá sus puertas de 10 a 13 horas, en Fagnano 650. Durante el fin de semana, las vecinas y vecinos podrán adquirir pollos y tomates agroecológicos de RGA Alimentos y productos de productores locales como pescados, huevos y hortalizas.

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO



Este espacio atenderá este viernes 6 de febrero, de 10 a 16 horas, y el sábado 7, desde las 16 hasta las 20 horas, en Fagnano 650. Allí la comunidad podrá encontrar productos elaborados por emprendedores, artesanos y productores locales.

TARDE DE CIRCO Y JUEGOS EN LA CALESITA



La actividad se realizará este viernes 6 desde las 14 horas en la Calesita de zona sur, ubicada en Rafaela Ishton y Tolhuin. Está destinado a infancias, quienes podrán acercarse disfrazados para disfrutar de una tarde de juegos con amigos y familia.

TECNO VERANO EN TU BARRIO



Durante la actividad los vecinos y vecinas podrán participar de diferentes actividades tecnológicas en el barrio. Será este viernes a partir de las 15 horas en el CCM Bº CGT, ubicado en Victoria Ocampo 1066.

“PASEO DE CARNAVAL”



De miércoles a domingo, en el horario de 16 a 20 horas, el Paseo Canto del Viento abre sus puertas para que las y los riograndenses visiten los stands de emprendedores, artesanos y manualistas de nuestra ciudad, además de disfrutar de propuestas gastronómicas y artísticas locales.

“VACACIONES EN EL PARQUE”



El Parque es escenario de diferentes actividades durante el fin de semana donde las vecinas y vecinos se encontrarán con un patio gastronómico y cultural, de 20 a 00 horas. Respecto a los espectáculos, este viernes 6 hará lo propio el Dj Samu Mazepa, luego se presentará la banda “Los Mismos de Siempre”. Mientras que el sábado 7 será el turno de “El Amo debe despertar” y luego “Pilares”.

SUMATE A LA FERIA DE LA COSTANERA



La actividad se llevará adelante este sábado 7 de febrero, en el horario de 14 a 21 horas, en el área del playón municipal. La propuesta contará con la participación de elaboradores, artesanos y productores locales, quienes ofrecerán sus creaciones y productos, promoviendo el consumo local y el fortalecimiento de la economía popular.

DISFRUTÁ DE LA CALESITA DE ZONA SUR



La calesita está ubicada en Rafaela Ishton y Tolhuin, la cual está abierta de miércoles a domingos, de 15.30 a 19 horas. La actividad es libre y gratuita, destinada a las infancias y está sujeta a las condiciones climáticas.

LLEGA EL CARNAVAL AL BARRIO CHACRA II



El domingo 8 de febrero se llevará adelante un nuevo Carnaval Barrial en el barrio Chacra II. Será en la intersección de Prefectura Naval y Aeroposta Argentina. Comenzará a partir de las 15 horas con la presencia de artistas invitados, quienes ofrecerán una presentación llena de color, música y movimiento para toda la familia.