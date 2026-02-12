Justicia actual Confirman el procesamiento y embargo de 60 millones de pesos para Luis Simón Bechis y exdirigentes

Tierra del Fuego 12/02/2026.- El 10 de febrero de este año la Cámara Criminal y Correccional Federal Sala II de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (integrada por los jueces de Cámara Martin Irurzun, Eduardo Guillermo Farah y Roberto José Boico) resolvió CONFIRMAR el procesamiento de ex dirigentes de la Seccional 1 Tierra del Fuego de la UEJN por el delito de defraudación por administración fraudulenta (Expte.: Sala II – CFP 2604/2022/4/CA2 “Bechis, Luis Simón y otros s/procesamiento y embargo”).

En su resolución el Tribunal resolvió: “I. CONFIRMAR los puntos dispositivos I y III de la decisión recurrida en cuanto dispuso los procesamientos de Luis Simón Bechis y Daniel Oscar Vidal, MODIFICANDO el encuadre legal por el delito de defraudación por administración fraudulenta –artículo 173, inciso 7° del Código Penal-, en calidad de coautores. I. CONFIRMAR el punto dispositivo V del citado pronunciamiento en cuanto dispuso el procesamiento de Lucas Méndez Stiglich, MODIFICANDO el encuadre legal por el delito de defraudación por administración fraudulenta – artículo 173, inciso 7° del Código Penal-, en calidad de partícipe necesario. III. CONFIRMAR los puntos dispositivos II, IV y VI del pronunciamiento en cuanto disponen los embargos de los bienes de los imputados por las sumas de sesenta millones de pesos respecto de Bechis y Vidal, y de cuarenta millones de pesos en relación a Méndez Stiglich -artículo 518 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación-.”

Recordemos que Luis Bechis como dirigente gremial de Tierra del Fuego, en el 2022 armó una lista denominada “celeste y blanca” para competir con la lista “Marrón” que encabeza históricamente Julio Juan Piumato .

Bechis hizo campaña en algunas provincias. Perdió con el 84% de los votos en contra.

En las elecciones del 2022 Piumato arrasó en las urnas en todo el país con más del 84% de los votos. En Córdoba la lista “celeste y blanca” también perdió contundentemente con la Lista Marrón que conduce el actual Secretario de la Regional Juan Pablo Tripputi.

En la resolución los jueces concluyeron que “En este contexto debe mencionarse que Bechis y Vidal -secretario general y secretario financiero, respectivamente-, eran quienes tenían a su cargo la administración de los fondos de la Seccional, y fue aprovechando tales funciones que utilizaron los recursos de los afiliados en su propio beneficio y en desmedro de la entidad gremial. Para ello, contaron con la directa colaboración de Mendez Stiglich, que si bien -como dice la defensa- carecía formalmente de potestad para tomar decisiones sobre los aspectos financieros, participó activamente en las maniobras con conocimiento de sus alcances: no sólo existen testimonios que lo colocan como encargado de las tareas operativas -gestión de alquileres, carga de datos, comunicación con afiliados-, sino que también obran constancias que lo ubican como referente de los cuestionados alquileres de los inmuebles a gente ajena a la Unión y sin registros contables de los ingresos por tales conceptos”.

“Las transferencias a cuentas personales, el otorgamiento de “créditos” con fondos de la Unión y en nombre de ella pero por fuera del carril institucional, y la utilización de sus inmuebles para fines comerciales no autorizados y por los cuales se obtuvieron réditos que no fueron debidamente registrados, son aristas de una actuación a todas luces alejada de la recta administración del patrimonio de los afiliados incapaz de ser justificada aún de haber sido atendible el argumento de la autonomía financiera”.

Recordemos que quienes acompañaron al ahora procesado Luis Simón Bechis en Córdoba e integraron la lista “celeste y blanca” tenían el “aval” de una actual Jueza de la Cámara Federal de Córdoba (ex dirigente) y algunos judiciales que fueron expulsados de la UEJN, y que perdieron contundentemente con la actual conducción en una elección histórica.

La vida judicial y gremial no es solo para “privilegios personales” o “familiares”, menos las de los/as dirigentes sindicales.

La Justicia llega, tarda…pero llega.