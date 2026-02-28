JORNADA SOLIDARIA DE CORTES DE CABELLO JUNTO LA BARBERÍA «STYLO MVP»

Rio Grande 28/02/2026.- La propuesta se llevará adelante este sábado 28 de febrero, de 16 a 19 horas, en el Centro Comunitario Municipal del barrio Perón. El Municipio acompaña la actividad.

La iniciativa nació por parte de jóvenes emprendedores de la barbería “Stylo MVP”, varios de los cuales son egresados del Espacio Joven, quienes decidieron retribuir a la comunidad las herramientas y conocimientos adquiridos durante su formación.

El Municipio, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, acompañará esta iniciativa de servicio a la comunidad.

La actividad es abierta y se desarrollará en el Centro Comunitario del barrio Perón (Pasaje Hugo del Carril 27). Es importante destacar que contará con cupos limitados.

Además, participarán 5 barberos y 3 peluqueras, quienes pondrán en práctica su formación y experiencia al servicio de las vecinas y vecinos.

Se invita a las familias del barrio y zonas aledañas a sumarse a esta iniciativa solidaria, acercándose en el horario y día mencionado.