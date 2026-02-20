Hoy se inaugura el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Rio Grande.
PorArmando Cabral
Rio Grande 20/02/2026.- Hoy a las 10 hs, se llevará a cabo la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de nuestra ciudad. La misma debía concretarse ayer 19 pero por el paro nacional se pospuso. Expectativa por el discurso del Intendente Martin Pérez, en un escenario de crisis profunda, recorte de ingresos y caída de la recaudación por la perdida de puestos laborales, particularmente en la industria electrónica instalada en nuestra ciudad.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande informa la prórroga del Acto de Apertura de Sesiones Ordinarias, originalmente previsto para este 19 de febrero.
La decisión se adopta en el marco de la medida de fuerza dispuesta a nivel nacional y provincial, en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional.
En este sentido, se resolvió que la ceremonia se lleve a cabo el viernes 20 de febrero, a las 11:00 horas, en la Casa de la Cultura.
Tierra del Fuego 16/02/2026.- Sentado en su trono de Casa Rosada, el rey Sol aprieta un botón y dispone la caducidad de facto de la Ley 19.640 de Promoción Industrial de Tierra del Fuego. Mediante esta, el Estado nacional logró poco a poco atraer población de muchas provincias: personas dispuestas a trasladarse a una isla a miles de kilómetros de distancia donde día a día fueron forjando su futuro y el futuro de la provincia más austral de la Argentina.
Rio Grande 15/02/2026.-Las imágenes se parecen bastante a las observadas en la exitosa serie “El Reino”, basada en la novela de la famosa escritora argentina Claudia Piñeiro, sin embargo, no lo es, es la propia cuenta de Instagram, del intendente Walter Vuoto, un canal visitado por miles, ya que Vuoto, casi no hace declaraciones, sólo a través de gacetillas, o en estos videos cortos perfectamente editados en la modalidad de comunicación tipo reels.
Tierra del Fuego 14/02/2026.- El Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura presentaron sus informes de gestión del año judicial 2025. Mientras destacan avances en digitalización, transparencia y reformas estructurales, los trabajadores judiciales enfrentaron recortes salariales y tensiones por el ajuste presupuestario.
Rio Grande 19/12/2025.- Esto está dedicado a todos los que, una vez mas caímos en la trampa de “el que mas promete, es el que menos cumple”. Han pasado 42 años de la recuperación de la democracia y hoy vemos con estupor que volvimos a vivir momentos similares a los que vivimos entre 1976 y 1983.
Una síntesis de la devastadora política de la derecha en Argentina después de dos años.
Rio Grande 18/12/2025.- La industria China produce productos de muy buena calidad, de hecho hoy es uno de los tres países con tecnología de avanzada y a superado a Estados Unidos, que según los informes de especialistas esta unos 30 años adelante del pais del norte. Aun asi, argentina insiste en comprar los productos de mala calidad a partir de la apertura de importaciones, sin repuestos, sin servicio pos venta y revendiéndolos a precios escandalosos, cuando en otros países de América Latina, esos productos cuestan un 50% menos y la ganancia es de entre un 2 y 4 %, en argentina superan ampliamente el 30%
Esta es un área lista para widgets. Agregue algunos y aparecerán aquí.