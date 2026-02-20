Hoy se inaugura el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Rio Grande.

Rio Grande 20/02/2026.- Hoy a las 10 hs, se llevará a cabo la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de nuestra ciudad. La misma debía concretarse ayer 19 pero por el paro nacional se pospuso. Expectativa por el discurso del Intendente Martin Pérez, en un escenario de crisis profunda, recorte de ingresos y caída de la recaudación por la perdida de puestos laborales, particularmente en la industria electrónica instalada en nuestra ciudad.

El Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande informa la prórroga del Acto de Apertura de Sesiones Ordinarias, originalmente previsto para este 19 de febrero.

La decisión se adopta en el marco de la medida de fuerza dispuesta a nivel nacional y provincial, en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional.

En este sentido, se resolvió que la ceremonia se lleve a cabo el viernes 20 de febrero, a las 11:00 horas, en la Casa de la Cultura.