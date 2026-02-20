“GOBIERNO EN TU BARRIO” LLEGA ESTE SÁBADO A TOLHUIN, RÍO GRANDE Y USHUAIA

Tierra del Fuego 20/02/2026.- El Gobierno Provincial realizará una nueva jornada del programa Gobierno en tu Barrio, en esta oportunidad con una edición especial denominada “Vuelta al Cole”, pensada para acompañar a las familias fueguinas en el inicio del ciclo lectivo.

La iniciativa busca descentralizar las áreas de Gobierno y trasladar servicios a distintos barrios de las ciudades de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.

La actividad se desarrollará en simultáneo en las tres localidades de 15 a 19 h. En la capital provincial tendrá lugar en la Escuela N° 47 del Barrio de Andorra, mientras que en Río Grande se realizará en el Colegio Soberanía Nacional.

En la ciudad de Tolhuin el evento se desarrollará en el patio de la delegación de Gobierno, ubicada en Santiago Rupatini 285, en el mismo marco que los festejos de Carnaval, donde habrá actividades recreativas y lúdicas para toda la familia.

Durante toda la jornada, vecinas y vecinos podrán acceder de manera simple a distintos trámites y servicios provinciales en un mismo espacio. El Ministerio de Salud brindará vacunación, controles médicos, acciones de promoción y prevención, así como asignación de turnos, reforzando el acompañamiento sanitario previo al comienzo de clases.

El Registro Civil permitirá realizar renovación de DNI, pasaporte y solicitud de actas, facilitando la actualización de documentación necesaria para el ciclo escolar, con modalidades habituales de atención.

También estarán presentes equipos del Ministerio de Trabajo y Empleo, ofreciendo orientación sobre programas laborales, capacitaciones y herramientas vinculadas a la búsqueda de empleo, mientras que el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, brindará información y asesoramiento sobre políticas sociales, beneficios vigentes y distintas líneas de acompañamiento destinadas a las familias.

La jornada contará además con la participación de áreas vinculadas a la seguridad vial, con propuestas de concientización y actividades para las infancias; espacios de asesoramiento en materia de derechos humanos, género, diversidad y pueblos originarios; y propuestas orientadas al deporte y las juventudes, con información sobre actividades provinciales y opciones de participación para distintas edades.

En el marco de esta edición especial, se ofrecerá además corte de cabello gratuito para niñas y niños, como parte de las acciones pensadas para acompañar a las familias en la preparación para el inicio de clases.

El programa Gobierno en Tu Barrio continúa consolidando su presencia territorial, acercando el Estado a distintos sectores de la provincia y facilitando el acceso a trámites y servicios en el propio barrio, de manera ágil y gratuita. La iniciativa se llevará a cabo una vez por mes durante todo el año.