Florencia Vargas: “El contexto nos obliga a redirigir las prioridades”

Vargas también remarcó que el presente año promete ser “un escenario complejo para nuestra ciudad, para nuestra provincia, para nuestro país”.

Por lo que el momento “exige de mayores responsabilidades, más diálogo, y de legislar desde las necesidades concretas que tienen los vecinos de Río Grande”.

Al referirse a las palabras del Intendente consideró “muy importante que Río Grande tenga una planificación, pero creo que el desafío mayor se encuentra al momento de tener que concretar esas ejecuciones en tiempo, en forma, y es por eso que desde el Concejo Deliberante vamos a acompañar todas aquellas medidas que generen más beneficios y más derechos para nuestros vecinos y vecinas”.

Por lo que “hay un desafío muy importante a la hora de legislar. Creo que legislar hoy implica un montón de cuestiones, entre ellas tener en cuenta y mirar el impacto inflacionario, la pérdida del poder adquisitivo, la dificultad para poder sostener los servicios básicos, y creo que es desde esa realidad es la que nosotros tenemos que legislar”.

Y opinó que “el contexto económico nacional obliga a todos los niveles del Estado, al Nacional, al Provincial y al Municipal, a ordenar o a redirigir las prioridades para justamente poder sostener los servicios que sean esenciales para nuestra comunidad”