Finalizó la Primera Sesión Ordinaria El Concejo Deliberante conformó las Salas Acusadora y Juzgadora

Rio Grande 20/02/2026.- El Concejo Deliberante levantó el Cuarto Intermedio aprobado este viernes al mediodía durante la Apertura del Período de Sesiones Ordinarias, y realizó el sorteo para la conformación de las Salas Acusadora y Juzgadora. El procedimiento se enmarca en lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal ante la eventualidad que se presente un pedido de Juicio Político.

Este viernes por la tarde los Concejales continuaron con el desarrollo de la I Sesión Ordinaria del Período Legislativo 2026 que se inició por la mañana en la Casa de la Cultura, momento en el que se dejó inaugurado el periodo de Sesiones Ordinarias.

El encuentro se realizó a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Carta Orgánica Municipal en los Artículos 142, 143, y 144.

La designación de los integrantes de cada una de las salas se efectuó, tal como corresponde, por sorteo, realizando el mismo el Secretario Administrativo Pablo González.

La Sala Acusadora quedó integrada por los concejales Abregu, Vargas, Rossi, Löffler, Arce, Bogado, en tanto que la Sala Juzgadora quedó conformada por las concejales Federico Runin, Maximiliano Ybars y Guadalupe Zamora.

Concluida el sorteo de las salas, los Concejales dieron por finalizada la Primera Sesión Ordinaria del presente período legislativo.