Fin de semana de carnaval, Tierra del Fuego registró hasta un 90% de ocupación turística

Tierra del Fuego 16/02/2026.- El fin de semana largo de carnaval volvió a dinamizar el turismo interno en la Argentina, con altos niveles de ocupación en destinos de todo el país y un intenso movimiento en rutas, aeropuertos y terminales. Las celebraciones regionales y los atractivos estivales funcionaron como principales motores de la demanda durante los cuatro días.

El relevamiento oficial sobre más de un centenar de localidades turísticas reflejó niveles elevados de reservas. Un tercio de los destinos superó el 90 por ciento de ocupación y cerca de la mitad alcanzó al menos el 80 por ciento de sus plazas disponibles. La actividad también se evidenció en el transporte: se prevé el traslado de más de 300.000 pasajeros en vuelos comerciales y un incremento significativo de viajes fluviales desde Uruguay hacia la Argentina.

Las fiestas regionales explicaron buena parte del movimiento. En La Rioja, la Fiesta Nacional de la Chaya impulsó niveles de ocupación superiores al 90 por ciento, mientras que en Córdoba el Cosquín Rock sumó afluencia de visitantes y elevó el promedio provincial por encima del 85 por ciento, con más arribos que en el mismo período del año pasado.

En la Patagonia, Tierra del Fuego registró cifras superiores al 90 por ciento, en tanto que destinos cordilleranos como Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Villa Traful superaron el 70 por ciento. En Cuyo, los principales puntos turísticos de Mendoza superaron el 80 por ciento y San Luis promedió alrededor del 81 por ciento.

La ciudad de Buenos Aires también mostró un fuerte desempeño turístico, con un nivel de reservas cercano al 83 por ciento y una agenda cultural que atrajo visitantes. En la Costa Atlántica, localidades como Villa Gesell, Mar de las Pampas, Mar Azul, Las Gaviotas, Mar del Plata y Cariló registraron ocupación superior al 80 por ciento.

El norte argentino mantuvo su atractivo a partir de las celebraciones tradicionales. En Jujuy, las festividades de carnaval generaron ocupación plena en localidades pequeñas y niveles cercanos al 95 por ciento en la Quebrada. Salta, por su parte, promedió alrededor del 70 por ciento, con picos superiores al 85 por ciento en destinos como Cafayate.

El litoral también concentró turistas por la fuerza de sus carnavales. Gualeguaychú alcanzó niveles de ocupación cercanos al 86 por ciento y otras localidades entrerrianas llegaron al 100 por ciento. En Corrientes, la actividad turística promedió el 81 por ciento.

El escenario confirma el peso del turismo interno como dinamizador de economías regionales, con impacto directo en hotelería, gastronomía y actividades recreativas, y consolida al fin de semana de carnaval como uno de los momentos de mayor movimiento del calendario turístico nacional.

Fuente: www.aimdigital.com.ar