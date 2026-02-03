Explota el INDEC: Lavagna renunció, no quiere seguir dibujando y crecen las sospechas

Argentina 03/02/2026.- Sacudón en el INDEC: Lavagna se fue en medio de tensiones por el IPC, pobreza y actividad. Qué hay detrás de una salida que incomoda al Gobierno. No hay lugar para dibujos y se acaba la paciencia.

El economista Marco Lavagna renunció este lunes a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos a las mediciones oficiales, tensiones internas en el organismo y discusiones públicas sobre la confiabilidad de los principales indicadores económicos.

La salida se produce a días de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la nueva metodología, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, una actualización que estuvo más de un año postergada y que ahora reabre dudas sobre la consistencia de los datos oficiales en un momento central para el relato económico del Gobierno.

Un cambio clave que llega con ruido

La renuncia de Lavagna se conoce cuando el INDEC pone en marcha el nuevo IPC, que introduce modificaciones relevantes en la medición de la inflación. El cambio incluye nuevos ponderadores, actualización de canastas y una ampliación del relevamiento de precios, en un escenario atravesado por aumentos tarifarios, quita de subsidios y caída del poder adquisitivo.

Desde el organismo reconocen que la actualización llega sin aplicación retroactiva, lo que implica que las series anteriores se mantendrán sin cambios, aun cuando distintos estudios advierten que el uso de ponderadores basados en consumos de 2004/05 generó distorsiones significativas.

Qué dijeron los trabajadores del INDEC

La salida del economista generó alarma puertas adentro del organismo. Desde ATE INDEC señalaron que el momento elegido profundiza la incertidumbre.

“Nos llama poderosamente la atención la renuncia de Marco Lavagna a ocho días de la salida del IPC con las nuevas ponderaciones de la ENGHo 2017/18. Es un escenario en el que el organismo va a estar en el centro de la opinión pública”, indicaron desde el gremio. Y remarcaron: “Exigimos, históricamente, un INDEC independiente del poder político”.

Qué dijo Lavagna sobre su renuncia

En un mail interno dirigido a los trabajadores, Lavagna comunicó su decisión en tono institucional y evitó definiciones políticas.

“He tomado la decisión de cerrar esta etapa al frente del INDEC. Fueron seis años de mucho trabajo y enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y del sistema estadístico nacional”, expresó.

También señaló que quedan proyectos en marcha y agradeció “el compromiso y la vocación” del personal del organismo, al que definió como “el principal activo del INDEC”.

Los números y la gestión de Lavagna

Lavagna asumió al frente del INDEC el 30 de diciembre de 2019, con el respaldo del entonces presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía Martín Guzmán, como continuidad del proceso de normalización iniciado tras la intervención del organismo.

Cambios centrales del nuevo IPC

Adopción de la clasificación Coicop 2018, recomendada por la ONU.

Uso de la ENGHo 2017/18 para definir ponderadores y canastas.

Actualización de períodos de referencia y fórmulas de cálculo.

Relevamiento digital en 39 aglomerados, con más de 500.000 precios mensuales.

Sin embargo, distintos informes —entre ellos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)— sostienen que la brecha entre la inflación medida con la canasta vieja y la actualizada ronda los 40 puntos porcentuales en el acumulado del actual gobierno.

Según esos cálculos, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación oficial fue del 249,5%, mientras que con ponderadores actualizados habría alcanzado el 288,2%.

Otra polémica: el EMAE y la actividad

La salida de Lavagna también ocurre tras la controversia por la revisión del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). En septiembre, el INDEC corrigió al alza seis meses previos, lo que evitó que la economía ingresara en una recesión técnica.

Aunque el organismo explicó que las revisiones responden al método de desestacionalización, economistas y bloques opositores cuestionaron que los cambios alteraron el resultado agregado en un sentido favorable al Gobierno.

Un organismo bajo presión interna

A las polémicas técnicas se suman conflictos internos: salarios congelados, jubilaciones anticipadas y denuncias de precarización laboral. En los últimos meses, trabajadores advirtieron inconsistencias en la medición de la Canasta Básica y denunciaron que los valores publicados subestimaban el costo real de vida.

Qué sigue en el INDEC

Mientras se define quién ocupará formalmente la conducción del organismo, Pedro Lines, actual director técnico, asumirá de manera provisoria.

La renuncia de Marco Lavagna vuelve a poner al INDEC en el centro de la escena, con un nuevo IPC bajo la lupa y un debate abierto sobre la tensión entre criterios técnicos y presiones políticas en uno de los organismos más sensibles del Estado.