ESTE VIERNES COMIENZA UNA NUEVA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS

Rio Grande 12/02/2026.- El Municipio de Río Grande informa a las y los riograndenses que el día viernes 13 comenzará la distribución de los módulos alimentarios a las vecinas y vecinos de diferentes barrios de la ciudad que están empadronados en el Programa Alimentario Municipal.

La entrega es únicamente a los y las titulares, quienes deben acercarse con el DNI al espacio correspondiente, desde las 11 hasta las 15 horas. Es importante aclarar que la entrega domiciliaria es para adultos mayores y personas con discapacidad que cuentan con movilidad reducida.

El viernes 13 la distribución comenzará en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario (Rafaela Ishton 1148) para las y los riograndenses de la zona sur de la ciudad. Mientras que el miércoles 18 la entrega seguirá en la zona de Chacra II, Chacra IV, CGT y Mutual en el Centro Comunitario Municipal, ubicado en Victoria Ocampo y Rufino.

Finalmente, el jueves 19, los Módulos Alimentarios se entregarán en el Club Sportivo, situado en Av. Belgrano 1130, para las familias de la zona céntrica y vecinos de los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.