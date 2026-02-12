“Esta reforma suma mas incertidumbre a quienes viven de su trabajo”

Rio Grande 12/02/2026.- El intendente de Río Grande, Martín Perez, se refirió al proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado y expresó su preocupación por el impacto que podría tener sobre los trabajadores.

“Toda sociedad tiene que mejorar y adaptar sus leyes laborales. Hasta ahí estamos de acuerdo”, señaló. No obstante, advirtió que el debate no pasa por la necesidad de actualizar normas, sino por el rumbo que toman los cambios propuestos “El problema es otro. La reforma carece de equilibrio y suma incertidumbre e inseguridad a quienes viven de su trabajo”.

En ese marco, enumeró algunos de los puntos que generan mayor inquietud “Jornada laboral de 12 horas. Menos vacaciones en bloque, mucho menos en verano. Menos derecho a huelga. Adiós aguinaldo en las indemnizaciones”.

Para el jefe comunal, una reforma laboral debe apuntar a fortalecer el sistema productivo sin debilitar derechos. “Una verdadera modernización debería fortalecer el empleo formal y asegurar reglas claras a quienes invierten, a quienes arriesgan su capital”, sostuvo.

Asimismo, remarcó la necesidad de un modelo que combine crecimiento y estabilidad “Necesitamos producción con empleo y equilibrio entre capital y trabajo”.

Finalmente, Perez enfatizó “Modernización es avance y esto es lo opuesto: retroceso”.