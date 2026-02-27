ESPACIO JOVEN ZONA SUR: 3 AÑOS CONSOLIDANDO POLÍTICAS PARA JUVENTUDES RIOGRANDENSES

Rio Grande 27/02/2026.- A tres años de su apertura, la gestión del intendente Martín Perez reafirma su compromiso con el crecimiento de este espacio, reivindicándolo como un punto de encuentro, contención y oportunidades para las y los jóvenes. Cientos de chicos y chicas ya son parte de este lugar que, año tras año, suma propuestas.

El Espacio Joven de zona sur festejó su tercer aniversario con un encuentro que reunió a quienes forman parte de este lugar desde sus inicios y a quienes se fueron sumando a lo largo de estos años.

La construcción de este espacio pensado para las juventudes fue a partir de una decisión política del intendente Martín Perez con el fin de consolidar políticas de acompañamiento y contención. Desde su apertura en 2023, Espacio Joven de zona sur se ha convertido en un punto de referencia para los y las jóvenes donde encuentran oportunidades formativas, propuestas recreativas y un lugar de pertenencia.

Los festejos, que reunieron a juventudes y sus familiares, fueron acompañados por el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, quien destacó “la decisión política del intendente Martín Perez de invertir en infraestructura pensada para las juventudes, consolidando un espacio que hoy es referencia en la zona sur de la ciudad”.

En esa línea, señaló que “este Espacio Joven no es sólo un edificio, significa una política pública sostenida en el tiempo que fortalece la prevención, la contención y la formación, generando oportunidades reales para que las y los jóvenes proyecten su futuro en Río Grande”.

A su vez, remarcó que “este modelo de gestión, con presencia territorial y planificación a largo plazo, nos permitió ampliar la red de Espacio Jóvenes en la ciudad, reafirmando el compromiso de continuar consolidando una comunidad más integrada y con oportunidades”.

Por su parte, la subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini, destacó que “estamos muy contentos porque las juventudes se apropiaron de este lugar como su casa, la cuidan como tal y por eso seguimos creciendo”. En ese sentido, señaló que “cada día somos más y estamos muy felices de ver todo lo que se ha construido en estos 3 años”.

Durante el encuentro se anunció la próxima apertura de nuevos talleres que comenzarán a mediados de marzo, “una noticia que fue recibida con entusiasmo por las y los jóvenes, quienes esperan con ansias el inicio de las propuestas”, afirmó la funcionaria.

A lo largo de este tiempo, el Espacio Joven ha permitido complementar y fortalecer múltiples acciones en la zona sur de la ciudad, generando oportunidades y consolidando una comunidad activa y comprometida. El aniversario fue la reafirmación de una ciudad que sigue creciendo junto a las juventudes y familias de Río Grande.