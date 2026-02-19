Escenario Crítico – Pérdida de ingresos en Tierra del Fuego y sus municipios

-
Coparticipación y transferencias nacionales
- IARAF: caída interanual de -23,9% en mayo 2025 en términos reales, lo que implica una pérdida de recursos estructural para la provincia.
- CEPA: la ejecución presupuestaria nacional se redujo -22% en enero 2026, afectando salud, educación, transporte y obra pública.
- La Licuadora TDF: advierte que la discrecionalidad en los adelantos extraordinarios (ej. $20.000 millones en febrero 2026) genera dependencia y erosiona la autonomía provincial.
Sectores productivos
Electrónica
- La Licuadora TDF: cierre de plantas en Río Grande con pérdida de 3000 empleos y una merma de $5.000 millones mensuales de circulante.
- La apertura a importaciones y la caída del consumo interno profundizan la crisis.
Textil
- Reducción del 50% del empleo entre 2024 y 2025, con varias fábricas al borde del cierre.
- El régimen de promoción industrial se encuentra cuestionado y debilitado.
Privados y comercio
- Contracción del consumo, cierre de pymes y comercios locales.
- Menor recaudación municipal por tasas y contribuciones.
Impacto municipal
|Municipio
|Pérdida principal
|Consecuencias
|Río Grande
|Cierre de electrónicas y textiles
|Desempleo masivo, caída de ingresos por tasas locales, pérdida de $5.000 millones mensuales
|Ushuaia
|Reducción de coparticipación y subsidios
|Menor inversión en servicios urbanos y turismo; suspensión de proyectos energéticos
|Tolhuin
|Dependencia de transferencias provinciales
|Vulnerabilidad extrema, recorte en obras públicas y servicios básicos
Balance crítico
- Provincia: pérdida estructural de ingresos, dependencia de adelantos discrecionales y debilitamiento de la autonomía fiscal.
- Municipios: caída de recaudación propia, desempleo creciente y deterioro de servicios públicos.
- Resultado: escenario de fragilidad fiscal y social, con riesgo de colapso institucional si no se diseñan estrategias de resiliencia.
Riesgos estratégicos
- Fiscal: endeudamiento creciente para cubrir gastos corrientes.
- Social: desempleo masivo y presión sobre programas sociales.
- Institucional: pérdida de autonomía y capacidad de planificación frente a Nación.
Conclusión
El escenario crítico muestra una combinación de:
- recortes de coparticipación (IARAF),
- ajuste nacional en áreas sensibles (CEPA),
- cierre de industrias electrónicas y textiles (La Licuadora TDF),
- y caída de ingresos municipales.
Esto configura una tormenta perfecta que amenaza la sostenibilidad fiscal y social de Tierra del Fuego y sus tres municipios.
Fuente: CEPA. IARAF. www.lalicuadora, medios especializados.