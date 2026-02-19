Economía, Info general, Nacionales, Política, Provinciales

Escenario Crítico – Pérdida de ingresos en Tierra del Fuego y sus municipios

Por Armando Cabral

  • Coparticipación y transferencias nacionales
    •  
  • IARAF: caída interanual de -23,9% en mayo 2025 en términos reales, lo que implica una pérdida de recursos estructural para la provincia.
  • CEPA: la ejecución presupuestaria nacional se redujo -22% en enero 2026, afectando salud, educación, transporte y obra pública.
  • La Licuadora TDF: advierte que la discrecionalidad en los adelantos extraordinarios (ej. $20.000 millones en febrero 2026) genera dependencia y erosiona la autonomía provincial.

Sectores productivos

Electrónica

  • La Licuadora TDF: cierre de plantas en Río Grande con pérdida de 3000 empleos y una merma de $5.000 millones mensuales de circulante.
  • La apertura a importaciones y la caída del consumo interno profundizan la crisis.

Textil

  • Reducción del 50% del empleo entre 2024 y 2025, con varias fábricas al borde del cierre.
  • El régimen de promoción industrial se encuentra cuestionado y debilitado.

Privados y comercio

  • Contracción del consumo, cierre de pymes y comercios locales.
  • Menor recaudación municipal por tasas y contribuciones.

Impacto municipal

Municipio Pérdida principal Consecuencias
Río Grande Cierre de electrónicas y textiles Desempleo masivo, caída de ingresos por tasas locales, pérdida de $5.000 millones mensuales
Ushuaia Reducción de coparticipación y subsidios Menor inversión en servicios urbanos y turismo; suspensión de proyectos energéticos
Tolhuin Dependencia de transferencias provinciales Vulnerabilidad extrema, recorte en obras públicas y servicios básicos

Balance crítico

  • Provincia: pérdida estructural de ingresos, dependencia de adelantos discrecionales y debilitamiento de la autonomía fiscal.
  • Municipios: caída de recaudación propia, desempleo creciente y deterioro de servicios públicos.
  • Resultado: escenario de fragilidad fiscal y social, con riesgo de colapso institucional si no se diseñan estrategias de resiliencia.

Riesgos estratégicos

  • Fiscal: endeudamiento creciente para cubrir gastos corrientes.
  • Social: desempleo masivo y presión sobre programas sociales.
  • Institucional: pérdida de autonomía y capacidad de planificación frente a Nación.

Conclusión

El escenario crítico muestra una combinación de:

  • recortes de coparticipación (IARAF),
  • ajuste nacional en áreas sensibles (CEPA),
  • cierre de industrias electrónicas y textiles (La Licuadora TDF),
  • y caída de ingresos municipales.

Esto configura una tormenta perfecta que amenaza la sostenibilidad fiscal y social de Tierra del Fuego y sus tres municipios.

Fuente: CEPA. IARAF. www.lalicuadora, medios especializados.

