Es obligatorio: este grupo de personas debe renovar el DNI a partir de febrero 2026

Argentina 15/02/2026.- Desde el 1° de febrero de 2026, comenzó a regir en Argentina el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, con cambios clave en seguridad y tecnología. La medida fue oficializada por el Gobierno nacional a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y ya genera una advertencia concreta: hay un grupo de personas que está obligado a renovar el DNI este año.

Quiénes están obligados a hacer el nuevo DNI en 2026

Desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) detallaron que deberán renovar el DNI a partir de febrero quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:

DNI vencido : si la fecha de vencimiento impresa en el frente del documento ya pasó, el ejemplar pierde validez legal.

: si la fecha de vencimiento impresa en el frente del documento ya pasó, el ejemplar pierde validez legal. Actualizaciones obligatorias : niños entre los 5 y 8 años y adolescentes que cumplan 14 años.

: niños entre los 5 y 8 años y adolescentes que cumplan 14 años. Cambios de datos personales : cambio de domicilio, nombre o apellido.

: cambio de domicilio, nombre o apellido. Robo o extravío: es necesario tramitar un nuevo ejemplar.

DNI emitidos en 2011 : estos documentos cumplen 15 años de vigencia en 2026, por lo que corresponde su renovación obligatoria.

: estos documentos cumplen 15 años de vigencia en 2026, por lo que corresponde su renovación obligatoria. Deterioro del documento: si está roto, ilegible o en mal estado.

En todos estos casos, no renovar el DNI puede generar rechazos o demoras en trámites bancarios, administrativos, sanitarios o de viajes.

Cómo es el nuevo DNI electrónico

El nuevo DNI está diseñado bajo estándares internacionales de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabado láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que mejora la protección de los datos personales y la durabilidad.

Mantiene todos los datos habituales: nombre completo, número de DNI, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, emisión y vencimiento, firma, imagen fantasma y código CAN.

Los ex combatientes de Malvinas conservarán la leyenda que los identifica como “Héroe” o “Heroína”.

Cómo renovar el DNI y dónde hacerlo

El trámite se inicia solicitando un turno en la app o el sitio web de Mi Argentina. Luego, la persona debe presentarse en un Centro de Documentación del Renaper, donde el trámite presencial demora aproximadamente 15 minutos.

Para menores de 14 años, es obligatoria la presencia de un padre, madre o tutor legal. El seguimiento del estado del DNI puede hacerse online.

Javier Milei recibió el nuevo DNI electrónico

En su despacho, el Presidente de la Nación junto a su hermana Karina y Manuel Adorni, recibió su ejemplar del nuevo DNI electrónico. La entrega de la documentación estuvo a cargo de Diego Santilli, Ministro del Interior.

«Estamos llevando adelante una modernización integral del sistema de identificación argentino. Incorporamos tecnología de última generación que hace prácticamente imposible la falsificación de los documentos y representa un salto cualitativo en seguridad, tanto en los materiales como en la protección de la información personal», expresó el Gobierno en un comunicado.

Cuánto cuesta renovar el DNI en febrero de 2026

Los valores vigentes son:

DNI tradicional: $7.500 (entrega en 30 a 40 días).

(entrega en 30 a 40 días). DNI exprés: $18.500 (96 horas hábiles).

(96 horas hábiles). DNI 24 horas: $29.500 .

. DNI al instante: disponible solo en oficinas habilitadas, con costo mayor.

Cada cuánto se renueva el DNI

El cronograma de actualización está determinado según la edad. Hay instancias obligatorias en la niñez y adolescencia, pero luego un tiempo de vigencia en adultos. Las actualizaciones previstas son:

Entre los 5 y 8 años

A los 14 años

Después de los 14 años, el documento dura 15 años, siendo válido desde la fecha de emisión.

