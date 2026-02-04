Emiliano Fossatto: “RESUELVA QUIÉN RESUELVA, AQUÍ EL TEMA DE FONDO ES LA INCONSTITUCIONALIDAD”

Tierra del Fuego 04/012/2026.- El Secretario Legal del Gobierno provincial, Emiliano Fossatto, se refirió al dictamen emitido por la Unidad Fiscal Ushuaia, dependiente del Ministerio Público Fiscal, y remarcó que la causa continúa plenamente en trámite, sin que exista hasta el momento ninguna resolución judicial sobre el fondo del planteo ni sobre la medida cautelar solicitada por la Provincia.

Tras conocerse la actuación de la Unidad Fiscal en el marco de la causa iniciada contra la intervención del Puerto de Ushuaia, Fossatto afirmó que el Gobierno provincial “agotará todas las instancias judiciales disponibles en defensa irrenunciable de los recursos provinciales y de la autonomía de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

El funcionario explicó que el dictamen fiscal constituye un acto procesal propio del desarrollo del expediente, que no tiene carácter decisorio ni implica un pronunciamiento jurisdiccional. En ese sentido, aclaró que “no existe en esta instancia una resolución sobre la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad de la intervención dispuesta, ni tampoco sobre la medida cautelar de suspensión de sus efectos”.

Asimismo, precisó que la controversia se encuentra actualmente centrada en la discusión sobre la competencia del tribunal, cuestión previa que debe ser resuelta antes de cualquier pronunciamiento sustancial. “Será el Juez quien, una vez analizados los planteos efectuados, se expida tanto sobre la competencia como, en su caso, sobre la cautelar y el fondo de la cuestión”, señaló.

Fossatto también detalló que la Unidad Fiscal dispuso dar intervención al Fiscal de Estado de la Provincia, a fin de que se expida específicamente respecto de la competencia y de las facultades del Gobernador para actuar en este proceso, conforme lo ordenado en el proveído judicial y dentro del plazo establecido.

“Este dictamen no cierra el debate, por el contrario, confirma que la causa sigue su curso y que la discusión se dará donde corresponde: en el ámbito judicial. El Gobierno provincial ratifica su compromiso institucional de defender la autonomía fueguina y los intereses de todos los ciudadanos de la Provincia”, expresó el Secretario Legal.

La administración provincial sostiene que la intervención dispuesta por el Gobierno nacional vulnera la autonomía provincial y el sistema federal, posición que ha recibido un amplio respaldo social y político, reflejado en la masiva concentración realizada este martes frente al Puerto de Ushuaia.

Finalmente, Fossatto reiteró que “el Gobierno de Tierra del Fuego continuará utilizando todas las herramientas legales a su alcance para revertir esta medida y preservar la gestión provincial de sus recursos estratégicos”.