EL MUNICIPIO SOLICITA RECAUDOS EN EL DESCARTE DE RESIDUOS

Rio Grande 26/02/2026.- Con compromiso y responsabilidad podemos construir una ciudad más limpia y comprometida con el ambiente. En este sentido se recuerda a los vecinos y vecinas respetar el cronograma correspondiente a la recolección de residuos voluminosos de cada barrio, los cuales deben colocarse junto al cesto y no superar un máximo de un metro cúbico (1m³)

En esa línea, se informa que continúa vigente la ordenanza 2941/11, que prohíbe arrojar residuos en lugares no habilitados. Ante consultas o posibles inconvenientes, está disponible la línea 147 de Atención Ciudadana desde las 6 hasta las 00 horas.

Por otra parte, en caso de realizar poda de árboles, las ramas deben ser fraccionadas y atadas de manera adecuada para facilitar su manipulación por parte del personal del servicio de recolección, evitando así posibles lesiones.

El descarte indebido de residuos no sólo afecta la estética de nuestro entorno, sino que también representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente, por ende, impacta en la vida cotidiana de todos y todas.

Para conocer el cronograma de recolección de residuos voluminosos, los interesados podrán acceder al siguiente link: https://bit.ly/3P2fxRZ.

De esta manera, se invita a los y las riograndenses a tomar medidas y trabajar juntos para mantener nuestra ciudad limpia y saludable, y a ser conscientes de la importancia de depositar la basura en los contenedores correspondientes y no dejar desechos en la vía pública.