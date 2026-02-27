EL MUNICIPIO REFUERZA LOS CONTROLES PREVENTIVOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

El Municipio de Río Grande realizó un operativo de control vehicular en distintos sectores de la ciudad, como parte de los despliegues preventivos que se llevan a cabo de manera habitual para fortalecer la seguridad vial y el cuidado de las vecinas y vecinos.
Durante el operativo se solicitó la documentación obligatoria para circular: cédula del vehículo, seguro vigente y licencia de conducir. A su vez, se realizaron controles con alómetros y alcoholímetros, recordando la vigencia de la política de Alcohol Cero al volante en pos de prevenir siniestros y promover una conducción responsable.
En el marco de la jornada, estuvieron presentes inspectores de Educación Vial, quienes dialogaron con conductores y conductoras sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y las velocidades máximas permitidas. En ese sentido, se recordó que la velocidad máxima en avenidas es de 50 km/h, conforme la ordenanza local, sobre todo en zonas de mayor tránsito vehicular y circulación constante de peatones como de ciclistas.
Se recuerda que los operativos seguirán desarrollándose en diferentes puntos de la ciudad y en diversas franjas horarias.
Desde el Estado Municipal se destacó que estos controles son de carácter preventivo y buscan generar conciencia, ordenar el tránsito y acompañar la construcción de una Río Grande más segura para toda la comunidad.