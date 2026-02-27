EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE PROMUEVE Y FACILITA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Rio Grande 27/02/2026.- En el marco de un nuevo ciclo lectivo, la gestión del intendente Martín Perez sostiene diversos convenios con instituciones nacionales a fin de acercar propuestas de formación a la comunidad de Río Grande. La oferta académica es amplia y diversa e incluye licenciaturas, diplomaturas y cursos de capacitación.

El Municipio de Río Grande lleva adelante múltiples acciones de manera transversal para acompañar a las y los vecinos en sus proyectos de vida, garantizando la presencia del Estado y posibilitando el acceso a diferentes políticas educativas.

En este marco, el Estado Municipal mantiene convenios con organismos e instituciones como la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde la comunidad puede acceder a un 50% descuento en carreras virtuales como la Lic. en Educación, Políticas Públicas y Organizaciones del Campo pedagógico; Lic. en Políticas Públicas y Gobierno; Lic. en Gestión Cultural y Tecnicatura en Gestión Ambiental.

En tanto, a través de la Subsecretaría de Cultura, Río Grande concretó en el año 2020 la firma de un convenio con la Universidad Nacional de las Artes (UNA), que permitió el dictado de la Tecnicatura Intérprete en Danzas Folklóricas; la Diplomatura en Canto Popular, la Diplomatura en Iniciación a la Actuación, la Diplomatura en Diseño Escénico (sonido e iluminación) y la Diplomatura en Puesta Escénica de las Danzas Folklóricas y Populares Argentinas, con más de 90 egresados.

Asimismo, actualmente estudiantes de la provincia se encuentran cursando el último año de la Tecnicatura Instrumentista Orquestal. En tal marco, se prevé para el presente año el desarrollo de la Tecnicatura en Arreglos y Música Popular, dependiente del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA.

Por otra parte, con el objetivo de fortalecer las competencias didáctico-pedagógicas de estudiantes y docentes, así como contribuir a la formación integral de la comunidad, el Municipio sostiene los convenios con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) para el dictado de la Tecnicatura en Recursos Naturales Renovables con orientación en Producción Agropecuaria- Acuícola y Frutihortícola; Tecnicatura en Turismo; Licenciatura en Trabajo Social y la Licenciatura en Turismo. También, junto la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF), se ofrecen la Tecnicatura en Logística y la Diplomatura Superior Universitaria de Docencia e Investigación en Educación Superior.

En el marco del convenio con el Instituto Universitario River Plate (IURP), mediante Formación Deportiva RGA, se brinda la posibilidad de cursar propuestas vinculadas al ámbito deportivo, tales como las licenciaturas en Educación Física, Marketing y Periodismo Deportivo; los ciclos de complementación curricular en Actividad Física y Deporte y Administración del Deporte; y el Profesorado de Educación Física.

La oferta también incluye: las diplomaturas en Oratoria e Imagen, Enseñanza al futbol en niños, niñas y adolescentes; Gestión del Tiempo Libre y la Recreación, Formación Deportiva “Futbol Formativo”, Kinesiología Deportiva y Rehabilitación Interdisciplinaria; Actividad Física, Deporte y Discapacidad, Liderazgo Personal, Gestión de Deportes y del Coaching Deportivo, Comunicación Publicitaria y Marketing aplicado al Deporte, Psicología Deportiva, Enfermería aplicada al Deporte; Actividad Física y Deporte, Gestión en Coaching, y Abordaje de la Inclusión Educativa y TEA en el campo de la Educ. Física Escolar.

Asimismo, se dictan cursos específicos como Roles y Funciones del Árbitro de Futsal e Introducción a la Gestión en Coaching Deportivo, brindando herramientas concretas para la formación y el desarrollo profesional en distintos ámbitos del deporte. Las propuestas están destinadas a profesionales, estudiantes avanzados y público en general, según cada especialidad, ampliando el acceso a la educación superior en la ciudad. > Prensa Municipal RGA 🗞: Mediante un convenio de cooperación con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) se encuentran disponibles beneficios formativos para acceder a Diplomas Superiores y Seminarios Virtuales en modalidad 100% virtual.

Finalmente, el Municipio sostiene el convenio de colaboración y cooperación con la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que permitió desarrollar instancias de formación como la Diplomatura Universitaria en Promoción y Gestión de Salud Comunitaria, y el curso Universitario “Agentes Multiplicadores de Prevención del Suicidio”. En este marco, se prevén nuevas propuestas formativas para el 2026, destinadas a vecinos y vecinas de la ciudad.

De esta manera, el Estado Municipal fortalece las políticas públicas orientadas a la formación permanente, el acceso al conocimiento y la construcción de una comunidad con mayores oportunidades.