EL MODELO NACIONAL DE AJUSTE GOLPEA A TIERRA DEL FUEGO Y OBLIGA A LOS MUNICIPIOS A CONTENER LA CRISIS

Rio Grande 04/02/2026.- El intendente de Río Grande, Martín Perez, trazó un duro diagnóstico sobre el contexto político y económico que atraviesa el país y, en particular, Tierra del Fuego, al tiempo que defendió el rol activo de los municipios frente al retiro del Estado nacional de áreas clave como la obra pública y los programas sociales.

El jefe comunal riograndense cuestionó con firmeza, el modelo de ajuste impulsado por el Gobierno nacional y advirtió sobre sus consecuencias directas en el empleo, la industria, el comercio y el consumo, especialmente en una provincia con características productivas y geográficas particulares.

Perez señaló que la paralización de la obra pública y la eliminación o desfinanciamiento de programas nacionales generan un efecto en cadena que golpea de lleno a la economía local.

“Cuando el Estado nacional se retira, no solo se frenan obras: se pierde empleo, se cae la actividad económica y se resiente el comercio” , advirtió, al remarcar que Tierra del Fuego enfrenta un escenario aún más complejo por su matriz productiva y su ubicación geográfica.

En ese sentido, llamó a recapacitar sobre el rumbo económico y a inyectar recursos en la economía real, como forma de sostener el trabajo, la producción y el consumo interno.

Un 2026 marcado por la incertidumbre

El Intendente describió al 2026 como un año especialmente difícil, atravesado por el ajuste, la pérdida de recursos y una fuerte presión sobre los gobiernos locales.

Según sostuvo, este contexto exige mayor conciencia social sobre las consecuencias del modelo económico vigente y un debate profundo sobre el rol del Estado en la protección del entramado productivo y social.

“Estamos atravesando un momento complejo, donde los municipios tenemos que sostener más servicios con menos recursos” , señaló Perez, y agregó que son las gestiones locales las que quedan en la primera línea de respuesta frente a las demandas de la comunidad.

Municipios como sostén del entramado social

En ese marco, el jefe comunal puso en valor el papel de los municipios como garantes de servicios esenciales, incluso en un escenario adverso.

“Cuando el ajuste baja, los vecinos no van a una oficina nacional: vienen al Municipio” , expresó, subrayando que Río Grande sigue asumiendo responsabilidades que exceden sus competencias originales para evitar que la crisis impacte de lleno en la vida cotidiana de la gente.

Política tributaria con foco en el alivio al vecino

Frente a este panorama, Perez destacó la decisión del Municipio de Río Grande de llevar adelante una política tributaria responsable, orientada a moderar el impacto de tasas y tributos, sin trasladar la presión fiscal a los vecinos.

El Intendente remarcó el esfuerzo de la gestión por equilibrar las cuentas municipales, sostener servicios y, al mismo tiempo, cuidar el bolsillo de las familias, en un contexto de caída del poder adquisitivo.

“Administrar bien también es decidir no ajustar sobre la gente” , afirmó, y ratificó el compromiso del Municipio con la transparencia, la mejora permanente de la gestión y el uso eficiente de los recursos públicos.

Finalmente, Perez reiteró que Río Grande continuará apostando a una administración ordenada, cercana y sensible a la realidad social, convencido de que una gestión eficiente es clave para atravesar un escenario económico adverso sin resignar derechos ni calidad de vida para los vecinos y vecinas de la ciudad.

MARTÍN PEREZ: “LA MEJOR DEFENSA DE TIERRA DEL FUEGO ES EL ORDEN, LA EFICIENCIA Y UNA ADMINISTRACIÓN PLANIFICADA”

El intendente de Río Grande, Martín Perez, fijó una posición contundente frente a una serie de decisiones que impactan de lleno en Tierra del Fuego, al advertir que la falta de orden y planificación abre la puerta al avance del Gobierno nacional sobre recursos que pertenecen a los fueguinos. En ese marco, defendió la administración eficiente como una herramienta clave para preservar la soberanía provincial y garantizar derechos.

Perez remarcó que se trata de una decisión que no solo afecta a Ushuaia, sino que tiene impacto directo en toda la provincia, incluida Río Grande, al comprometer una infraestructura estratégica que forma parte del patrimonio histórico y productivo de los fueguinos. En ese sentido, expresó su preocupación por la situación laboral de los trabajadores portuarios, quienes quedan en un escenario de incertidumbre frente a la intervención.

“El puerto es de los fueguinos y debe ser defendido como tal” , sostuvo el intendente, al tiempo que vinculó este avance del Gobierno nacional con las debilidades internas de la administración provincial.

Orden y eficiencia para evitar el avance sobre los recursos fueguinos

En un tono de autocrítica institucional, Martín Perez subrayó la necesidad de ordenar prioridades y mejorar la eficiencia en la gestión pública, sin recurrir a políticas de ajuste ni a la lógica de la “motosierra”.

El intendente fue claro al señalar que una administración desordenada y sin planificación facilita las intervenciones externas, y que la mejor forma de defender los recursos estratégicos de la provincia es a través de una gestión sólida, transparente y eficiente.

“Cuando no hay orden ni eficiencia, se habilita el avance sobre lo que nos pertenece” , advirtió, marcando una línea política que combina responsabilidad en la gestión con defensa del interés provincial.