EL INTENDENTE MARTÍN PEREZ COMPARTIÓ UNA JORNADA CON ADULTAS Y ADULTOS MAYORES

Este martes, el intendente Martín Perez visitó el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco” donde compartió una tarde junto a las adultas y adultos mayores de Río Grande, quienes asisten diariamente al espacio.
Durante la jornada, el Intendente acompañó a las personas mayores que se encuentran realizando ensayos y prácticas vinculadas a las actividades para el Carnaval, oportunidad en la cual se les presentó la dinámica prevista para los festejos.
Además, el encuentro se desarrolló en un clima de disfrute, intercambio y participación donde las adultas y adultos mayores expresaron sus expectativas, dialogaron y compartieron un momento de cercanía.
En ese sentido, Martín Perez conversó con las y los presentes, recorrió las instalaciones y se interiorizó sobre las actividades que se llevan adelante, en un marco de escucha, acompañamiento y contacto directo con la comunidad.
Cabe destacar que el Centro de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco” continúa consolidándose como un espacio de encuentro, cuidado y participación activa, donde se promueve el bienestar, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos.