EL GOBIERNO PROVINCIAL LANZA CAPACITACIÓN EN ACUICULTURA Y MITICULTURA PARA FORTALECER EL SECTOR PESQUERO FUEGUINO

Tierra del Fuego 04/’2/2026.- El Gobierno de la Provincia dio inicio al curso de capacitación técnica “Introducción a la Producción Acuícola y Mitilicultura”, una iniciativa abierta al público en general que se enmarca en las acciones de fortalecimiento del sector pesquero y acuícola provincial.

La formación, dictada por el Centro de Capacitación y Formación Marítima (CECAFMA), tiene como objetivo brindar herramientas concretas para la formación y empleabilidad en el sector, en consonancia con la recientemente sancionada Ley Provincial de Acuicultura N.º 1.601 y los lineamientos de planificación para el desarrollo sustentable de la actividad.

En esta edición, se ha garantizado la participación de un cupo de integrantes de la Asociación “Mirando al Mar” de Río Grande, con el propósito de profesionalizar su labor y promover una participación equitativa en un ámbito históricamente masculinizado, fomentando así el crecimiento del sector con inclusión e igualdad de oportunidades.

El subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola, Diego Marzioni, destacó la importancia de esta iniciativa: “cuando hablamos de los motores del desarrollo acuícola en Tierra del Fuego, hablamos de tres cosas bien concretas: empleo fueguino, agregado de valor en origen y sustentabilidad con reglas claras. La Ley 1.601 es una herramienta para transformar recursos en oportunidades reales, formando a nuestra gente, articulando con el sector productivo y asegurando que todo se haga con responsabilidad social, ambiental y económica”.

Asimismo, Marzioni señaló que “la transformación responsable de los recursos naturales requiere mano de obra local calificada: técnicos, profesionales y trabajadores formados en la provincia. Por eso, uno de los primeros pasos fue crear el CECAFMA, destinado a la gente de mar y a las tareas acuícolas”.

El curso se desarrollará a lo largo de cinco encuentros, en los que se abordarán contenidos vinculados a las bases de la mitilicultura, sistemas de cultivo suspendido, manejo de cultivos, criterios ambientales y el rol estratégico del Centro de Expedición Móvil de Puerto Almanza como herramienta de apoyo operativo para la actividad.

Esta acción forma parte del plan integral que la Provincia impulsa para el desarrollo de la acuicultura sostenible, generando nuevas oportunidades laborales y promoviendo la agregación de valor en origen.

La capacitación “Introducción a la Producción Acuícola y Mitilicultura” es organizada por el Gobierno de la Provincia a través de la Subsecretaría de Coordinación Pesquera y Acuícola, con el apoyo del CECAFMA, y se enmarca en los lineamientos de la Ley Provincial de Acuicultura Nº 1.601.