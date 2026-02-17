El costo de la vida real: la canasta básica total supera los 2,2 millones de pesos

El desglose es contundente:
- Alquiler: 600.000 pesos
- Servicios básicos (luz, gas, agua): 160.000 pesos
- Cable e internet: 62.000 pesos
- Alimentos: 891.000 pesos
- Canasta de crianza: 570.000 pesos
La suma de estos rubros revela que el costo de vida real es 2,5 veces mayor que el valor de la canasta alimentaria. En otras palabras, una familia necesita más de dos millones de pesos mensuales para cubrir necesidades básicas de vivienda, alimentación, servicios y crianza.
Una brecha que interpela
Este contraste expone una brecha significativa entre los indicadores oficiales y la experiencia cotidiana de los hogares fueguinos. La canasta oficial, centrada en alimentos, invisibiliza el peso de los alquileres, los servicios y los gastos de crianza, que son los que más presionan el presupuesto familiar.
Implicancias sociales
- Pobreza y vulnerabilidad: medir la pobreza solo con la CBA subestima la verdadera magnitud del problema.
- Políticas públicas: urge reconocer el impacto de vivienda y crianza en la estructura de gastos.
- Narrativa local: visibilizar estos números fortalece la demanda de soluciones adaptadas a la realidad fueguina.