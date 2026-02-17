El costo de la vida real: la canasta básica total supera los 2,2 millones de pesos

Tierra del Fuego 17/02/2026.- En Tierra del Fuego, el costo de vida de una familia tipo se aleja cada vez más de las estadísticas oficiales. Mientras la canasta básica alimentaria (CBA) se estima en 891.000 pesos, el cálculo de los gastos esenciales muestra que la canasta básica total (CBT) asciende a 2.283.000 pesos mensuales.

El desglose es contundente:

Alquiler: 600.000 pesos

600.000 pesos Servicios básicos (luz, gas, agua): 160.000 pesos

160.000 pesos Cable e internet: 62.000 pesos

62.000 pesos Alimentos: 891.000 pesos

891.000 pesos Canasta de crianza: 570.000 pesos

La suma de estos rubros revela que el costo de vida real es 2,5 veces mayor que el valor de la canasta alimentaria. En otras palabras, una familia necesita más de dos millones de pesos mensuales para cubrir necesidades básicas de vivienda, alimentación, servicios y crianza.

Una brecha que interpela

Este contraste expone una brecha significativa entre los indicadores oficiales y la experiencia cotidiana de los hogares fueguinos. La canasta oficial, centrada en alimentos, invisibiliza el peso de los alquileres, los servicios y los gastos de crianza, que son los que más presionan el presupuesto familiar.

Implicancias sociales

Pobreza y vulnerabilidad: medir la pobreza solo con la CBA subestima la verdadera magnitud del problema.

medir la pobreza solo con la CBA subestima la verdadera magnitud del problema. Políticas públicas: urge reconocer el impacto de vivienda y crianza en la estructura de gastos.

urge reconocer el impacto de vivienda y crianza en la estructura de gastos. Narrativa local: visibilizar estos números fortalece la demanda de soluciones adaptadas a la realidad fueguina.

