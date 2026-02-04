EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL OFRECE NUEVAS ACTIVIDADES DURANTE FEBRERO

Rio Grande 04/01/2026.- Las propuestas se desarrollarán durante todo el mes e incluyen charlas informativas, visitas guiadas a Reservas Naturales Urbanas y senderos interpretativos, con el objetivo de promover la educación ambiental y el cuidado del entorno natural.

Durante febrero, el Municipio de Río Grande, mediante el área de Ambiente, invita a la comunidad a participar de una variada agenda de actividades educativas y recreativas que se desarrollarán en el Centro de Interpretación Ambiental (CIA) y en distintas Reservas Naturales Urbanas de la ciudad.

Estas propuestas tienen como objetivo promover el cuidado del ambiente, la valorización de la biodiversidad local y el aprendizaje colectivo sobre la importancia de preservar los ecosistemas que forman parte de nuestro entorno.

Dentro de las actividades se encuentra la charla informativa “Incendios forestales”, las cuales se llevarán a cabo todos los lunes de febrero, a las 10 y a las 14 horas, en el Centro de Interpretación Ambiental. La propuesta busca concientizar sobre la prevención de incendios y el impacto que estos generan en las áreas naturales.

Asimismo, todos los miércoles del mes, en los mismos horarios, se realizará la charla “Aves playeras migratorias”, donde se abordará la relevancia de estas especies, sus rutas migratorias y la importancia de proteger los ambientes costeros que utilizan como hábitat.

Por otro lado, los jueves a las 10 horas se desarrollarán visitas guiadas a las Reservas Naturales Urbanas, permitiendo a vecinos y vecinas conocer cómo recorrer estos espacios naturales acompañados por personal especializado. El cronograma previsto es el siguiente: el 5 de febrero en la RNU Laguna de los Patos; el 12 de febrero en la RNU Laguna Sur; el 19 de febrero en la RNU Punta Popper; y el 26 de febrero en la RNU Costa Norte.

Además, se realizará el Sendero Intermareal, una actividad interpretativa que invita a explorar el ambiente costero. La misma tendrá lugar el viernes 13 de febrero a las 10 horas y el viernes 20 de febrero a las 15 horas, en el Centro de Interpretación Ambiental.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse de manera presencial en el CIA o comunicarse al teléfono 436200, interno 5044. También podrán realizar consultas e inscripciones a través del correo electrónico centrointerpretacion@riogrande.gob.ar.

El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a sumarse a estas iniciativas, reafirmando su compromiso con la educación ambiental y la construcción de una ciudad más consciente y responsable con su entorno natural.