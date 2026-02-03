EL BANCO MUNICIPAL DE AYUDAS TÉCNICAS SE TRASLADÓ A 9 DE JULIO 431

Rio Grande 03/01/2026.- La Secretaría de Salud informa que el Banco Municipal de Ayudas Técnicas cuenta con una nueva dirección de atención: 9 de Julio 431, con el objetivo de seguir garantizando un servicio accesible y cercano a la comunidad.

A través de este dispositivo, el Municipio acompaña a pacientes que requieren elementos de ortopedia para avanzar en sus procesos de rehabilitación, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. El Banco de Ayudas Técnicas brinda en comodato transitorio diferentes elementos a personas que no cuentan con obra social, como a quienes poseen cobertura, mientras aguardan la respuesta correspondiente por parte de la misma.

Para acceder a este acompañamiento, las personas interesadas deben acercarse a la nueva sede con la siguiente documentación:

* fotocopia del DNI del paciente y del responsable,

* pedido médico y

* un servicio que acredite el domicilio donde será utilizado el elemento solicitado.

Una vez finalizado el período de uso, los elementos deben ser devueltos para que puedan estar disponibles para otros pacientes que los necesiten.

Para mayor información o realizar consultas, las vecinas y vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 2964-452950.

De esta manera, el Municipio de Río Grande fortalece las políticas públicas de salud que brindan respuestas concretas, promueven la equidad en el acceso y acompañan a las familias riograndenses con un sistema de atención cercano, solidario y accesible.