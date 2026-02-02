EL BANCO DE TIERRA DEL FUEGO IMPULSA PROMOCIONES CLAVE PARA EL INICIO DEL AÑO

Tierra del Fuego 02/02/2026.- Las promociones alcanzan a rubros esenciales como indumentaria, librerías, construcción y automotor, e incluyen financiación en 10 cuotas sin interés con 10% de reintegro sin tope, para consumos realizados con Tarjeta Fueguina VISA y MasterCard.

El Banco de Tierra del Fuego (BTF) anunció el lanzamiento de nuevas promociones con sus tarjetas de crédito Fueguina VISA y Fueguina MasterCard, destinadas al segmento de individuos. Las campañas incluyen beneficios de 10 cuotas sin interés y 10% de reintegro sin tope para las compras realizadas en comercios adheridos, y forman parte de una política sostenida de la entidad para acompañar el consumo de las familias fueguinas y fortalecer la actividad comercial local.

Vuelta a Clases

Con el objetivo de acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo, el BTF pondrá en marcha la campaña Vuelta a Clases a partir del lunes 2 de febrero.

La promoción aplica a consumos realizados en comercios de los rubros indumentaria y librería, y estará vigente los lunes, martes y miércoles, hasta el 29 de abril.

Construcción

También a partir del lunes 2 de febrero, el BTF lanzará la campaña Construcción, orientada a facilitar la compra de materiales y servicios vinculados a obras y mejoras del hogar.

La promoción aplica a comercios de los rubros ferreterías, pinturerías, corralones, vidrierías, herrerías, fábricas de muebles, zinguerías y materiales para la construcción, y estará vigente los lunes, martes y miércoles, hasta el 1 de abril, con los mismos beneficios de financiación y reintegro.

Automotor

En tanto, la promoción Automotor continúa vigente hasta el 18 de marzo, y permite acceder a 10 cuotas sin interés con 10% de reintegro para consumos realizados en talleres mecánicos, comercios de autopartes y repuestos, gomerías y otros rubros vinculados al mantenimiento y equipamiento del vehículo.

Esta campaña busca acompañar a los clientes en los gastos asociados al cuidado y mantenimiento del automóvil, ofreciendo condiciones de financiación accesibles.

A su vez, el Banco lanzará durante los meses de febrero y marzo una campaña promocional de seguro automotor para vehículos radicados en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Buenos Aires, ofreciendo desde 40% de descuento en la emisión de nuevas pólizas.

A lo largo del año, el Banco Público Provincial prevé continuar lanzando nuevas campañas comerciales que incluyan a otros rubros de la economía local. Asimismo, el BTF mantiene vigentes promociones permanentes con Tarjeta Fueguina, como la financiación en 6 cuotas sin interés con 10 % reintegro y 3 cuotas sin interés, disponibles en una amplia red de más de 800 comercios adheridos en toda la provincia.

De esta manera, Tarjeta Fueguina se consolida como una herramienta financiera central para las familias fueguinas, facilitando el acceso al consumo y el cumplimiento de proyectos personales mediante opciones de pago en cuotas.

Estos beneficios son el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Banco de Tierra del Fuego y los comercios locales, que encuentran en la entidad soluciones financieras competitivas y acompañamiento permanente.

Las promociones vigentes y toda la información actualizada pueden consultarse en el sitio web institucional del banco: www.btf.com.ar