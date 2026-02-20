Discurso del Intendente Martin Pérez en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. «Las decisiones unilaterales debilitan la institucionalidad»

Rio Grande 20/02/2026.- Desde las 11:30 hs de hoy se esta llevando a cabo el acto de apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante en la Casa de la Cultura. Luego de conformada la cmi8sion de recepción del jefe comunal, la presidenta del cuerpo, Guadalupe Zamora hizo un repaso de la gestión 2025, resaltando el dialogo y los proyectos presentados, haciendo incapie en la defensa de la industria y el cuidado de los puestos de trabajo. Por su parte el intendente, tuvo como eje central una dura critica al gobierno nacional, los recortes de programas, subsidios y fondos de coparticipación. En cuanto al gobierno provincial cuestiono el recorte de 600 millones de coparticipación que debilita la institucionalidad y se puso a disposición para defender la propiedad del puerto de Ushuaia, que, dijo » es de todos los fueguinos, su intervención es ilegal, inconstitucional y anti federal»

En un discurso que se extendió por mas de una hora, el intendente desarrolló toda la actividad realizada durante el ultimo año e hizo incapie en el brutal recorte de recursos del ámbito nacional, y provincial que ha producido una crisis social sin precedentes.

Pérez destacó en su alocución, el desarrollo de políticas de estado, el desarrollo de la producción de alimentos en RGA activa, como los 50 mil kilos de pollos producidos en 2025, la llegada de estos a los cruceros antárticos y a las tres ciudades de la provincia.

Luego hizo incapie en la situación social, dedicando al presupuesto un párrafo sobre el monto y los destinos, porcentajes y la necesidad de contener a miles de familias que hoy no tienen ingresos como ex empleados de fabricas que hoy están desocupados.

Otro tramo estuvo dedicado a la obra publica donde destacó la inversión de 1000 millones de pesos a la pileta olímpica de Chacra II que seria finalizada este año, tambien pavimentación, en varios barrios de la ciudad como la Calle Punta Popper que une Chacra XI, con Chacra XIII, San Martin Norte, barrio las Aves, Los Cisnes, Vapor Amadeo entre otros.

Pérez solicito a los concejales, que cuando se inaugure la pileta olímpica lleve el nombre de Esteban «Chiquito» Martínez, «yo se los pido, ustedes analícenlo, pero me gustaría que lleve ese nombre».

Un párrafo tambien, le dedicó a los trabajadores municipales de todas las áreas por el trabajo que vienen desarrollando y porque la ciudad esta mas linda que nunca.

Finalmente y hablando de inversiones, Pérez habló de los hidrocarburos y recordó que Rio Grande es una ciudad hidrocarburo y la caída de la producción de gas y petroleo y la salida de YPF de la provincia, que genera desempleo, ingresos y en la economía de Rio Grande. Es trágico como ante la caída de la producción nacional cae, crece la explotación al norte de las Islas Malvinas.

«Terra Ignis debe tomar un rol protagónico y generar desarrollo real, que invierta, explore nuevas áreas, articule con el privado y articule con Rio Grande y una política del gobierno provincial, debe decidir un rumbo concreto para el desarrollo si queremos diversificar la matriz productiva, la actividad hidrocarburífera de ocupar un punto central en nuestra agenda», señaló Pérez.

Otro punto destacado, fue la intervención del puerto de Ushuaia al que calificó como de los fueguinos y el mas importante del pais, la intervención es ilegitima, inconstitucional y anti federal. Esto no se defiende solo con declaraciones, sino con desarrollo, solido. El gobierno provincial debe planificar y aclarar porque la defensa del puerto es primordial y en eso Rio Grande va a estar siempre presente», puntualizó.

«El recorte de 600 millones de pesos por parte del gobierno de la provincia, según manifestó Pérez, es el monto que se destina al pago de gas de todos los ámbitos deportivos de la ciudad o un aumento de salarios a toda la planta de trabajadores municipales. Al respecto dijo que si hay que judicializarlo se hará y cuestionó las decisiones unilaterales del gobierno provincial respecto del manejo de los fondos de coparticipación y detallo que esto debilita la institucionalidad»