CRONOGRAMA DE ATENCIÓN EN LOS CAPS EL FIN DE SEMANA

Tierra del Fuego 07/02/2026.- USHUAIA Sábado 7 de febrero de 10 a 18h 🔹 CAPS 3 – Tel.: (2091) 591103. Gdor. Valdez 894 Atención de medicina general (La atención de medicina será para situaciones que requieren atención en el día, sin necesidad de Guardia de mayor complejidad. Será por orden de llegada y hasta completar cupo), agente sanitario y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario

CAPS 5 – Tel.: (02901) 591105- Independencia 708

Atención de medicina general (La atención de medicina será para situaciones que requieren atención en el día, sin necesidad de Guardia de mayor complejidad. Será por orden de llegada y hasta completar cupo), odontología: la atención de odontología (niños y adultos) será con modalidad de guardia (ante dolor, tumefacción, infección, etc.), asistente dental, psicología (turnos programados), nutrición, trabajo social, agente sanitario, y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

CAPS 8 – Tel.: (02901) 591108 – Bahía de los renos 3144 – Barrio Pipo

Atención de medicina general (turnos programados), agente sanitario y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario

CAPS 9 – Tel.: (02901) 591109 – Cabo San Pío 301 Andorra

Atención de medicina general (turnos programados), trabajo social y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

TOLHUIN

Sábado 7 de febrero 8 a 16h en el CAT| Av. Shelkman 273

Enfermería y vacunación (Atención espontánea).

Odontología (Sólo urgencias)

Ginecología (turnos programados)

Por consultas comunicarse al 2901-492121

Ante urgencia y/o emergencias podrán acercarse al Hospital Modular (Av. Los Ñires 149)

RÍO GRANDE

Sábado 7 de febrero de 12 a 18 h

POSTA SANITARIA | G. Sudamerica 25 | 2964-698614

Atención médica (controles programados y enfermos), enfermería/ vacunación de calendario obligatorio todas las edades y asesorías en salud sexual con agente sanitario.

CAPS N°2 | 9 de julio 1249 | 2964-570934

Atención medicina general (controles programados y enfermos a demanda), enfermería/ vacunación de calendario obligatorio todas las edades y asesorías en salud sexual con entrega de anticonceptivos con el servicio de agentes sanitarios.

CAPS N°3 | Oroski y karukinka | 2964-698568

Atención médica atenderá: controles programados y enfermos a demanda, enfermería/ vacunación de calendario obligatorio todas las edades y asesorías en salud sexual y entrega de métodos anticonceptivos con servicio agente sanitario.

CAPS N°4 | Visic 3077 | 2964-697309

Atención médica atenderá: controles programados y enfermos a demanda, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación todas las de calendario y asesorías en salud sexual con servicio de agente sanitario.

CAPS N°5 | Av. San Martín 2440 | 2964-698533

Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, enfermería/vacunación de calendario obligatorio todas las edades y también contas con asesorías en salud sexual y entrega de métodos anticonceptivos con agente sanitario.

CAPS N°6 | P. Muñoz 1116 | 2964-570950

Atención médica atenderá: controles programados y enfermos a demanda, enfermería/ vacunación de calendario obligatorio todas las edades y asesorías en salud sexual y entrega de métodos anticonceptivos con servicio de agente sanitario.

Guardia Odontológica en el HRRG de 8 a 20 h