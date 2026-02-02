Coparticipación en caída y pulseada política: las provincias pierden 6% en enero, mientras el Gobierno empuja la reforma laboral

Argentina 02/02/2026.- El retroceso de las transferencias automáticas tensó la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores, en medio de negociaciones cruzadas por cambios impositivos y un escenario económico que no termina de despegar. En enero, los envíos de coparticipación federal registraron una caída real del 6,7% interanual, un dato que vuelve a encender luces de alerta en los distritos y complica el clima político entre la Casa Rosada y los gobernadores.

En enero, los envíos de coparticipación federal registraron una caída real del 6,7% interanual, un dato que vuelve a encender luces de alerta en los distritos y complica el clima político entre la Casa Rosada y los gobernadores.

El dato surge de un informe de la consultora Politikón Chaco, elaborado en base a cifras oficiales del Ministerio de Economía, que da cuenta de un fuerte retroceso en las transferencias automáticas de recursos de origen nacional.

El desplome de los fondos llega en un momento sensible. El ministro del Interior, Diego Santilli, intenta tender puentes con los mandatarios provinciales para que respalden la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Sin embargo, el proyecto incluye una rebaja del Impuesto a las Ganancias para las empresas, un punto que genera fuerte resistencia.

La razón es clara: Ganancias es un impuesto coparticipable, por lo que cualquier recorte impacta de lleno en las arcas provinciales. En ese contexto, convencer a los gobernadores de apoyar una iniciativa que implica menos recursos se vuelve una tarea cuesta arriba.

Según trascendió en ámbitos oficiales, Santilli le habría planteado al presidente Javier Milei que la reforma podría avanzar sin mayores sobresaltos si se retirara el artículo vinculado a Ganancias. No obstante, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mantiene firme y exige que ese punto no sea modificado.

Desde el Palacio de Hacienda sostienen que la rebaja impositiva es clave para incentivar la inversión privada y destrabar una economía que muestra signos de estancamiento. El propio Caputo reconoció en recientes declaraciones que la etapa más dura del ajuste del gasto público estaría llegando a su fin y que, para sostener el superávit fiscal, será necesario que la actividad económica empiece a crecer.

Esa estrategia, sin embargo, choca con la realidad de las provincias, que ven cómo sus ingresos se reducen en un contexto de mayores demandas sociales y presupuestos ajustados.

El ministro del Interior, Diego Santilli, intenta tender puentes con los mandatarios provinciales.

Los números de enero: un golpe a las transferencias

De acuerdo al informe de Politikón Chaco, en enero de 2026 las transferencias automáticas a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires totalizaron $5,85 billones, lo que representó una baja real del 6,7% interanual. En comparación con diciembre, también se registró un retroceso, aunque más leve, del 0,7% real mensual.

La coparticipación explicó la mayor parte del descenso. Alcanzó los $5,39 billones, equivalentes al 92% del total de los envíos, y mostró una caída real del 8% interanual.

El dato se entiende principalmente por una baja cercana al 12% en la recaudación del IVA; y un estancamiento del Impuesto a las Ganancias, que apenas creció 0,2%

En tanto, los envíos correspondientes a leyes y regímenes especiales sumaron $190.574 millones, alrededor del 3% del total, con una suba real del 9% interanual. El crecimiento estuvo impulsado casi en su totalidad por el fuerte aumento de los fondos provenientes del Monotributo, que treparon 118,6%; y los recursos del Régimen de Energía Eléctrica, que no habían registrado transferencias en enero de 2025.

En contraste, dentro de este grupo se observaron caídas en Bienes Personales (-14,3%), IVA de la Seguridad Social (-11,8%), e Impuesto a los Combustibles (-1,1%).

Los números de enero: un golpe a las transferencias

De acuerdo al informe de Politikón Chaco, en enero de 2026 las transferencias automáticas a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires totalizaron $5,85 billones, lo que representó una baja real del 6,7% interanual. En comparación con diciembre, también se registró un retroceso, aunque más leve, del 0,7% real mensual.

La coparticipación explicó la mayor parte del descenso. Alcanzó los $5,39 billones, equivalentes al 92% del total de los envíos, y mostró una caída real del 8% interanual.

El dato se entiende principalmente por una baja cercana al 12% en la recaudación del IVA; y un estancamiento del Impuesto a las Ganancias, que apenas creció 0,2%

En tanto, los envíos correspondientes a leyes y regímenes especiales sumaron $190.574 millones, alrededor del 3% del total, con una suba real del 9% interanual. El crecimiento estuvo impulsado casi en su totalidad por el fuerte aumento de los fondos provenientes del Monotributo, que treparon 118,6%; y los recursos del Régimen de Energía Eléctrica, que no habían registrado transferencias en enero de 2025.

En contraste, dentro de este grupo se observaron caídas en Bienes Personales (-14,3%), IVA de la Seguridad Social (-11,8%), e Impuesto a los Combustibles (-1,1%).

La compensación del Consenso Fiscal

Otro de los componentes que mostró una dinámica positiva fue la compensación del Consenso Fiscal. Estos recursos totalizaron $265.907 millones, equivalentes al 5% del total, con una suba real del 14,1% interanual. Aun así, el repunte no alcanzó para revertir el impacto negativo del resto de los tributos.

El informe de Politikón Chaco advierte que las transferencias automáticas de enero de 2026 se convirtieron en el segundo peor enero desde, al menos, 2017, ubicándose solo por encima del registro de enero de 2024 y por debajo del resto de los años analizados.

El dato refuerza la idea de que la merma en la recaudación tributaria es la principal explicación detrás de la caída de los recursos que reciben las provincias.

Con este escenario, las provincias suman argumentos para rechazar o condicionar la reforma laboral, mientras el Gobierno nacional insiste en que la salida pasa por aliviar la presión impositiva y reactivar la economía.

La tensión entre la necesidad de sostener el equilibrio fiscal y el reclamo de fondos por parte de los distritos promete seguir marcando la agenda política y económica en los próximos meses, en una negociación donde nadie parece dispuesto a ceder fácilmente.

Fuente: GLP