Concejal Walter Abregú: “Siempre vamos a estar del lado de los vecinos”

“Dentro del panorama que vivimos a nivel nacional – señaló Abregú – con todo lo que ocurrió anoche con la aprobación del, diputado sabemos que no es muy alentador para nuestra provincia y, sobre todo, para nuestra ciudad”.

Por lo tanto se esperanzó con la palabra del Intendente “ojalá que todo lo que se pretende hacer, y que lo que se realizó, justamente, con acompañamiento de todo este cuerpo legislativo se pueda llevar a cabo para el bienestar de todos los riograndenses, que realmente se merecen vivir mejor, estar cada día un poco mejor y también contenido por parte del Estado Municipal”.

Por lo que desde el lugar que ocupa en el Concejo Deliberante “vamos a acompañar seguramente, para que ellos estén un poco más tranquilos dentro de toda esta situación”

Por lo que reiteró sus expectativas de “lo que se puede hacer y lo que se pretende, con el presupuesto que se aprobó, justamente, a fines del año pasado, y ojalá que se puedan concretar todas las obras y que sea en beneficio de toda la comunidad. Nosotros siempre vamos a estar apoyando eso, para eso hemos sido elegidos por la gente, justamente, para que estemos cerca de ellos”.

Por lo tanto “no vamos a poner palos en la rueda, siempre estamos al lado del vecino, y vuelvo repetir, aún más en este contexto, que, lamentablemente, es poco alentador para la provincia. Ya venimos golpeados de hace tiempo atrás, del año que asumió este nuevo gobierno nacional”.