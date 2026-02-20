Concejal Maximiliano Ybars “Tenemos coincidencias con el Ejecutivo, pero también desafíos pendientes en obra pública y planificación urbana”

Tras el extenso discurso del Jefe Comunal, Ybars destacó que el “bloque mantiene coincidencias en varios ejes de trabajo, aunque también planteó diferencias y aspectos que considera necesario profundizar”.

“Escuchando el discurso del intendente vimos el análisis del panorama de cara a lo que piensa el Ejecutivo municipal para lo que viene en nuestra ciudad, hemos encontrado algunas coincidencias y algunas disidencias”, expresó.

Entre los puntos valorados, el edil subrayó la “incorporación de iniciativas impulsadas desde su bloque, como el desarrollo de la actividad de motorhome y el proyecto de ordenanza para la creación de un patio gastronómico”.

Asimismo, remarcó el trabajo conjunto en “materia tributaria y en herramientas destinadas a acompañar a los vecinos que buscan regularizar su situación fiscal”.

“Celebramos el desarrollo de políticas públicas que fueron propuestas por nuestro bloque. También es importante la puesta en valor de herramientas que estamos discutiendo en el Concejo para acompañar a los vecinos que quieren estar al día con sus impuestos”, sostuvo.

En relación al recupero de servicios municipales, Ybars manifestó su respaldo a fortalecer mecanismos que permitan optimizar recursos y al respecto sostuvo que “las prestaciones que brindan los centros municipales deben tener herramientas para recuperar esos fondos, que no son otra cosa que el esfuerzo de cada vecino. Compartimos esa mirada y creemos que tenemos que profundizar ese trabajo”, indicó.

Respecto a la obra pública, el concejal señaló que quedó “un sabor a poco” en el anuncio de nuevas intervenciones y consideró necesario “generar esquemas de esfuerzo compartido entre el sector privado, los vecinos y el municipio”.

“Ante el vaciamiento de la obra pública por parte de la Nación, necesitamos generar herramientas para no detener el crecimiento de nuestra ciudad”, afirmó.

También destacó como “prioritarios los abordajes en torno a la problemática de los perros sueltos, aunque advirtió que se requieren mayores definiciones en materia de mantenimiento de calles y veredas”.

Por otra parte, Ybars coincidió con la preocupación planteada por el Ejecutivo respecto a la quita de recursos hacia el municipio, para lo cual señaló que “nuestra Carta Orgánica nos ordena defender cada uno de los recursos de los riograndenses. Cuando hay quitas presupuestarias de forma unilateral, debemos trabajar en la defensa de esos fondos, que son dinero de todos los vecinos”, enfatizó.

Finalmente, el concejal aseguró que “el Concejo Deliberante continuará acompañando las iniciativas que resulten beneficiosas para la comunidad, al tiempo que llamó a fortalecer los canales institucionales para afrontar el contexto económico adverso, dado que en situaciones críticas debemos buscar salidas colectivas y no permitir que nuestras ciudades sigan perdiendo recursos. Ese es el compromiso que tenemos con los vecinos”, concluyó.