Concejal Jonatan Bogado “Este año estará marcado por el desafío de trabajar cohesionados y defender a las familias riograndenses”

El concejal Jonatan Bogado señaló que el mensaje del Intendente “marca el camino y el horizonte de este 2026”, en un escenario atravesado por “decisiones nacionales que impactan directamente en Tierra del Fuego y particularmente en Río Grande”.

En este sentido, sostuvo que “estamos en un contexto nacional complejo, lamentablemente se han tomado decisiones que afectan a los trabajadores y a las familias riograndenses, en ese marco, el mensaje del intendente fue claro y contundente en cuanto a seguir acompañando el proyecto de vida de nuestros vecinos en todas sus dimensiones”, expresó.

El edil valoró especialmente el anuncio de “continuidad de políticas públicas vinculadas al acompañamiento de las juventudes, como las becas estudiantiles, y el respaldo al sector privado para dinamizar la economía local”.

En ese sentido, destacó la “importancia de las acciones orientadas a fortalecer el comercio y la actividad económica, así como las propuestas de formación y capacitación para generar oportunidades de desarrollo”.

“Seguir articulando en la formación de nuestras juventudes y vecinos para que puedan desarrollarse económicamente es un punto clave, tenemos que acompañar a la ciudad y a la gestión con herramientas concretas”, afirmó.

Asimismo, Bogado consideró necesario plantear los “reclamos correspondientes ante decisiones del ámbito provincial que impactan en los recursos municipales, como la quita de fondos destinados a la ciudad, y remarcó la situación vinculada a la prestación de servicios de salud que terminan siendo absorbidos por los dispositivos municipales”.

“No podemos dejar de señalar aquellas cuestiones del nivel provincial que afectan directamente a los riograndenses, hay que defender los recursos que le corresponden a la ciudad y trabajar para mejorar la coordinación institucional”, sostuvo.

No obstante, el concejal llamó a mantener una “postura equilibrada y de diálogo”.

Por tal motivo, sostuvo que “debemos trabajar de forma cohesionada con el Gobierno provincial para salir adelante de esta crisis, este año estará marcado por el desafío del trabajo conjunto, atendiendo cada responsabilidad con seriedad”, indicó.

En relación a la administración municipal, Bogado destacó el eje de “eficiencia en el gasto planteado por el Intendente, aunque remarcó que muchas erogaciones deben entenderse como inversiones estratégicas”.

Finalmente, dijo que “para nosotros muchas cosas no son gastos, son inversiones necesarias para el desarrollo de la ciudad, las cuentas del municipio están equilibradas, y ese equilibrio no es coyuntural, sino parte de una política sostenida desde el inicio de la gestión”, concluyó.