Concejal Alejandra Arce “La eficiencia en el uso de los recursos y la responsabilidad social serán claves en este contexto”

Arce señaló que el mensaje del Ejecutivo hizo especial hincapié en cómo se administrarán los recursos de los vecinos de Río Grande y en el reclamo hacia el Gobierno provincial por la quita de fondos que impactan directamente en la prestación de servicios.

Al respecto, dijo que “el intendente hizo mucho foco en cómo vamos a usar eficientemente los recursos de los vecinos, pero también en la defensa de los fondos que son fundamentales para sostener los servicios municipales”, expresó.

En ese sentido, consideró que “el desafío será compartido entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante”, dijo, al tiempo que agregó que “va a ser un gran trabajo en conjunto, no solo del Ejecutivo sino también del Concejo, que deberá acompañar con las herramientas legislativas necesarias para que esas políticas se puedan aplicar”, afirmó.

La edil también resaltó el llamado a la responsabilidad social y vecinal, señalando que “en tiempos de crisis es indispensable revisar cómo se utilizan los beneficios y optimizar la asignación de recursos”.

“Tenemos que poner cabeza en cómo se van a utilizar los recursos y a quiénes se va a acompañar, no sé si podemos seguir hablando de universalidad y gratuidad en todos los servicios; debemos analizar cada situación con responsabilidad”, sostuvo.

En materia de salud, Arce destacó que “el 26% del presupuesto municipal se destina al área sanitaria y al acompañamiento social, en un contexto de creciente demanda”. Asimismo, planteó la necesidad de que el “Gobierno provincial y las autoridades de OSEF formalicen un convenio con el Municipio para garantizar el recupero de prestaciones que hoy se brindan en los quince dispositivos municipales”.

“Tenemos un gobierno municipal que sostiene quince dispositivos de salud donde se atienden afiliados de OSEF, necesitamos que se sienten a trabajar en un convenio, como lo hacen otras obras sociales, no puede haber discriminación hacia los vecinos de Río Grande”, remarcó.

La concejal también valoró los anuncios vinculados a infraestructura sanitaria, como la inversión en el “Centro de Salud N° 1 de Chacra II y la incorporación de equipamiento odontológico, aunque advirtió que sin mecanismos de recupero adecuados será difícil sostener nuevas inversiones”.

Por otra parte, destacó la “continuidad de políticas de urbanización y soluciones habitacionales en sectores como Vapor Amadeo y Chacra XII”, subrayando la “importancia de la entrega de lotes con servicios, en cumplimiento de la normativa vigente”.

“Es esperanzador que, aun en un contexto de crisis, se siga avanzando en soluciones habitacionales para vecinos que esperan hace años y hoy enfrentan dificultades para sostener el alquiler”, afirmó.

Finalmente, Arce resaltó el “cumplimiento por parte del Ejecutivo de ordenanzas sancionadas por el Concejo, como obras de infraestructura vial, mejoras en estacionamiento, instalación de garitas y avances en el sistema semafórico”.

“Ante esta complejidad económica, seguimos avanzando como ciudad. Hay anuncios positivos y un compromiso de trabajo conjunto que debemos sostener para garantizar respuestas concretas a los vecinos”, concluyó.