Con un repudio generalizado al gobierno nacional gremios y organizaciones sociales rechazaron la reforma laboral.

Aquí todos los testimonios de quienes pusieron palabra en este momento de profunda crisis que afecta a todos los sectores de la sociedad que estuvieron representado en este acto.
En Ushuaia la UOM no acató el paro ordenado por la dirigencia nacional y solo se armó una carpa en la puerta de Newsan, donde los trabajadores cumplieron turno a puertas cerradas. la medida provoco indignación en nuestra ciudad donde, el rumor era que «hay que pedir la intervención de esa seccional».
Muchos recordaron el antecedente de los 150 despidos en esa empresa y la falta de apoyo de la organización gremial en la capital fueguina a los trabajadores despedidos
En la ciudad, el paro tuvo un acatamiento dispar, con varios negocios abiertos, actividad en el municipio, y con mínimo movimiento de transporte publico.
El cierre del acto estuvo a cargo del Secretario General de la UOM quien convoco, una vez mas, a la unidad, solidaridad y organización de los gremios para defender los derechos que, según manifestó, esta ley esclavizante pretende quitareli urib al conjunto de los trabajadores de todo el pais».
Arriba: cientos de trabajadores se congregaron en la Plaza de las Américas a repudiar el proyecto de reforma laboral.
Arriba: Oscar Martínez Secretario General de la UOM Rio Grande
Arriba: Palabras del Presidente del Centro de Estudiantes de la UNTDF
Arriba Audio Santiago Venturini en representación de los docentes Universitarios
Arriba: Audio Horacio Chavez, Veterano de la Guerra de Malvinas.
Arriba: Franco Tomasevich, representante del sector docente.
Arriba sectores que participaron del acto en la Plaza de las Américas.
Arriba: Las palabras pronunciadas por el secretario General de la UOM, Oscar Martínez
Arriba Marcelo Córdoba, representante de la CTA
Arriba: Rodolfo Perpetto, integrante de la Asociación de Trabajadores Municipales.
Arriba: Pablo Ibáñez, delegado de base de la UOM.
Arriba: Eli Uribe y María Meza : Colectivo Feminista.
Leugo del discurso de Oscar Martínez, pasadas las 12:30 hs, finalizó el acto y los manifestantes se desconcentraron pacíficamente.
