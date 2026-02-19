Con un repudio generalizado al gobierno nacional gremios y organizaciones sociales rechazaron la reforma laboral.

Rio Grande 19/02/2026.- Con un acto realizado en la Plaza de las Américas de nuestra ciudad se llevó a el acto en rechazo a la reforma laboral y repudio a las políticas del gobierno nacional. Mas de 20 organizaciones sindicales y de la sociedad civil participaron de la convocatoria, gremios municipales, docentes, metalúrgicos, de la salud, UNTDF, taxis y remises, partidos políticos como Patria grande Grande, Partido Obrero, Socialismo, el colectivo feminista y ciudadanos auto convocados participaron de un momento de profunda reflexión sobre el rumbo que esta tomando la política y las consecuencias, sociales que provocan. Desde la 10 hs la UOM lleva adelante un paro total de actividades que finalizara a las 00:00 hs de mañana. La llamativa ausencia del Sindicato de Petroleo y Gas Privado, ATE y la CGT no paso desapercibida y fue objeto de duras criticas por parte de varios de los dirigentes que tomaron la palabra.

Aquí todos los testimonios de quienes pusieron palabra en este momento de profunda crisis que afecta a todos los sectores de la sociedad que estuvieron representado en este acto.

En Ushuaia la UOM no acató el paro ordenado por la dirigencia nacional y solo se armó una carpa en la puerta de Newsan, donde los trabajadores cumplieron turno a puertas cerradas. la medida provoco indignación en nuestra ciudad donde, el rumor era que «hay que pedir la intervención de esa seccional».

Muchos recordaron el antecedente de los 150 despidos en esa empresa y la falta de apoyo de la organización gremial en la capital fueguina a los trabajadores despedidos

En la ciudad, el paro tuvo un acatamiento dispar, con varios negocios abiertos, actividad en el municipio, y con mínimo movimiento de transporte publico.

El cierre del acto estuvo a cargo del Secretario General de la UOM quien convoco, una vez mas, a la unidad, solidaridad y organización de los gremios para defender los derechos que, según manifestó, esta ley esclavizante pretende quitareli urib al conjunto de los trabajadores de todo el pais».

Arriba: cientos de trabajadores se congregaron en la Plaza de las Américas a repudiar el proyecto de reforma laboral.

Arriba: Oscar Martínez Secretario General de la UOM Rio Grande

Arriba: Palabras del Presidente del Centro de Estudiantes de la UNTDF

Arriba Audio Santiago Venturini en representación de los docentes Universitarios

Arriba: Audio Horacio Chavez, Veterano de la Guerra de Malvinas.

Arriba: Franco Tomasevich, representante del sector docente.

Arriba sectores que participaron del acto en la Plaza de las Américas.

Arriba: Las palabras pronunciadas por el secretario General de la UOM, Oscar Martínez

Arriba Marcelo Córdoba, representante de la CTA

Arriba: Rodolfo Perpetto, integrante de la Asociación de Trabajadores Municipales.

Arriba: Pablo Ibáñez, delegado de base de la UOM.

Arriba: Eli Uribe y María Meza : Colectivo Feminista.

Leugo del discurso de Oscar Martínez, pasadas las 12:30 hs, finalizó el acto y los manifestantes se desconcentraron pacíficamente.

Audios, videos y fotos: www.lalicuadoratdf.com.ar